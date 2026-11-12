Politsei tähistas 108. sünnipäeva talisuplusega Emajões

Nii politseinikud kui ka talisuplejad ujusid Tartu lodjakoja juures 108 meetri pikkust distantsi, et tähistada politsei- ja piirivalveameti (PPA) 108. sünnipäeva.

Nii politseinikud kui ka talisuplejad ujusid Tartu lodjakoja juures 108 meetri pikkust distantsi, et tähistada politsei- ja piirivalveameti 108. sünnipäeva.

Kõik kohale tulnud vette siiski ei läinud. Need, kes distantsi ette võtsid, on aastaringselt vees ujumisega juba harjunud.

"Oleks võinud pikemgi olla see distants. Ilm on ju hea, külma tuult ei ole, väga mõnus oli. Tartu talisuplejatel oli plakat väljas, et õhk 3 ja vesi 3 kraadi," ütles PPA uurija Consuelo Laanemäe Räim.

PPA rakendusekspert Indrek Koemets märkis, et see traditsioon algas 2013. aastal.

"Mõte tuli ühe kolleegi sünnipäeva tähistamisel kella 12 ajal. Seal öeldi, et selline paras ilm, et politsei sai 95, et kuulge kolm taliujujat, kas see on tehtav, et ujuda Emajões 95 meetrit. Tegime selle ära ja sealt tuli see innustus, et seda võiks ju iga aasta teha," rääkis Koemets.

Tänaseks on politseinike algatatud traditsiooniga liitunud ka Tartu talisuplejad.

"Nii meeldib. Alati ootad seda, et talv hakkab ja saaks lume sisse või vette, aga see aasta on nii vähe harjutada saanud, kuna Anne kanal on nii kehvas seisus. See oli selline harjutamise eest," ütles talisupleja Katrin.

Anne kanalis on talisupluse keerukamaks teinud pardid. Parte ja nende väljaheited võib Anne kanali ääres kohata aina rohkem. Suplejate sõnul on aga jää tulles kanalis siiski ohutum ujuda kui jões.

"Jõkke ei taha väga tulla, kanal on mõnus, eks me ikka läheme kanalisse. Pardid ise on mõnusad, aga see, mis neil sealt tagant välja tuleb ja kui see koguneb kaldasse, see ei ole kõige meeldivam," nentis Katrin.

Tartu taliujumiskeskus otsib talisuplejate murele lahendust.

"Võibolla me lihtsalt piirame seda ala, kus ujutakse, võibolla paneme katte peale, mõtteid on palju. Või siis tõesti tuleb rahval arusaamine, et võib-olla ei ole mõtet neid ikkagi toita, las lendavad lõunamaale ära. Üks-kaks parti pole probleem, aga kui neid on 300-400, siis seda saab juba teadusuuringutest lugeda, palju nad sinna jätavad oma kraami," rääkis Tartu taliujumiskeskuse eestvedaja Margus Ruusmaa.