Politico: Peking saatis Ida-Euroopasse tähtsa diplomaadi

Hiina eriesindaja Huo Yuzhen asus esmaspäeval teele Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Horvaatia, Sloveenia, Eesti, Läti ja Poola poole. Euroopa Liidu ametniku sõnul tahab Huo suhelda nende riikidega otse, kaasamata selleks Brüsselit, vahendas Politico.

Hiina pole konkreetselt Venemaa vägede tegevust Ukrainas hukka mõistnud.

Hiina väidab, et on Ukraina konfliktis neutraalne osapool. Hiina juht Xi Jinping ja Venemaa juht Vladimir Putin kirjutasid veebruaris alla ühisavaldusele, milles kirjeldasid, et Pekingi-Moskva partnerlusel "pole piiranguid."

Hiina pole ühinenud Venemaa-vastaste sanktsioonidega.

USA välisministeerium teatas teisipäeval, et praegu puuduvad tõendid, et Hiina toetab Venemaad sõjas Ukraina vastu. USA ametnikud siiski jätkavad jälgimist, kas Peking aitab Moskval sanktsioonidest mööda hiilida.