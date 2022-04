Eesti talinisu on sel aastal hästi talvitunud

Talivili on lume alt välja sulanud ja katsepõldudel on talvekahjustused üle vaadatud. Umbes kümme protsenti tali-rüpsist on hukkunud, kuid talinisu tõotab head saaki.

Taimekasvatuse Instituudi katselappidel Jõgeva külje all kasvatatakse nelja sorti talirüpsi, lisaks pisut alla kahe tuhande selle taime aretise. Talv oli sealmail lumerohke, seetõttu pole kevad Jõgevale õieti veel jõudnudki.

"Talv oli tegelikult taimedele raske. Mäletame, et sulatas ja sadas vihma. Päris pikalt olid taimed siin põllul jääkooriku all. Kusagil kümme protsenti taimedest on seetõttu hukkunud, kuna talirüpsil ei meeldi olla jääkooriku all. Selleks, et rüpsitaim saaks kasvada, peaks ööpäevaringselt olema viis kraadi sooja," rääkis taimekasvatuse instituudi kaunviljade ja õlikultuuride aretaja Lea Narits.

Saatuslikuks võivad saada ka jätkuvad tugevad öökülmad vaheldumisi soojade päevadega. Seevastu talinisu katselapid on juba praegu ilusad ja tõotavad head saaki.

"Jah, sel aastal on talinisu hästi talvitunud, taimed on elus. On natuke lumiseent ja siin on haiguste hindaja leidnud ka tüfuloosi, aga üldiselt on väga hea seis talinisuga," rääkis Tiia Kangur taimekasvatuse instituudist.

Talinisu on väga ilus ka Pajusi mail. Ka kevadised põllutööd on seal juba alanud, käsil on kevadkünd, äestatakse oraseid ja taliviljadele antakse väetist. Väetist aga ei jätku.

"Nii nutust aastat vist ei olegi Pajusi mail hulga aastaid olnud. Väetist on näpuotsaga, sest väetiste hinnad teatavasti on tõusnud nelja-viiekordselt ja ega me väga palju kevadel juurde osta ei jaksanud. Seetõttu tuli vähendada väetise külvinormi ja kõik lägalaguunid veetakse põllule tühjaks. Läga ostmise vastu tunnevad huvi juba ka naabrid," rääkis AS-i Pajusi ABF juhatuse liige Lembit Paal.

"Lämmastiku 1000-eurone tonnihind ilmselt paneb põllumeest sõnnikut ja läga uuesti hindama," nentis Paal.