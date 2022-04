Kaitseväe kolonnid saavad Sirgala harjutusväljale sõiduks otsetee

Jõhvi vallast Kose külast paarikümne kilomeetri kaugusel asuvale Sirgala harjutusväljale viivat otseteed on plaanis hakata ehitama suve hakul. Põhiulatuses kõikidele soovijatele avatud seitse meetrit lai kruusatee peaks valmima aastavahetuseks.

"Tänu uuele teele saab paremaks see, et kaitsevägi saab lühemat teed pidi Sirgala harjutusväljale ja nad ei pea enam läbima Tallinna – Narva maanteed, mis kindlasti on positiivne liiklusohutuse seisukohalt," rääkis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

"Kui see tee läheb nüüd otseks, siis lisaks sellele, et me pole enam maanteel jalus, läheb ka sõiduaeg meie jaoks palju lühemaks," ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga.

Otsetee Sirgala harjutusväljale on olnud kaitseväelaste pikaaegne unistus.

"Selle tee vajaduse selgitamist ei alustanud mitte mina, vaid juba minu eelkäijad. See on olnud väga pikk protsess. Loomulikult läheb sinna palju raha, aga kokkuvõttes on see üsna oluline kokkuhoid ja mul on hea meel, et sellega on nüüd kõik nõus," rääkis Luga.

Ligi 3000 hektaril põhiliselt endisel karjäärialal asuv Sirgala harjutusväli on Eesti kaitseväel ja Kaitseliidul üks suuremaid. Lähiajal on seda plaanis laiendada üle kahe korra.