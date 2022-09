Kaitseväe uue tee ehitusel katsetatakse põlevkivi aherainet

Jõhvist Sirgalasse viiva kaitseväe otsetee ehitusel katsetatakse, mil määral on võimalik sellistel teedel kasutada põlevkivitootmise kõrvalsaadusena aherainemägedesse ladestatud lubjakivi. Ehitajatele on see paras väljakutse, teatasid "Terevisiooni" uudised.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse soovil testitakse, kui palju on Jõhvi - Sirgala tee-ehituses võimalik kasutada endise põlevkivikarjääri alale rajatud kaitseväe harjutusväljal leiduvat aherainet.

"Kogu sellele materjalile, mida me seal kohapeal oleme väärindanud, on seatud kindlad tingimused. Me oleme võtnud materjalist proovid, mis peavad vastama meie nõudmistele, ja siiamaani on kõik korras olnud," ütles RKIKi harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

Ehitajatele on omal ajal mägedesse ladestatud aherainest tee-ehituseks sobiva materjali leidmine omamoodi loterii.

"Selle materjali otsimine on omaette huvitav tegevus, sest keegi ei tea, kus kohas milline materjal on, ja selle leidmine on omaette väljakutse. See on selles mõttes kindlasti keskkonnasõbralik tegevus, et me kasutame selle tee ehituseks vanasse karjääri ladestatud materjali," ütles TREV-2 Grupi projektijuht Tanel Tammemägi.

20 kilomeetri pikkuse tee rajamisel on vajanud lahendamist ka maastiku eripärad. "Soolõike on oluliselt rohkem, kui me algselt planeerisime, ja eks nendega on ka väljakutseid, millega tegeleme. Loodame, et saame edukalt hakkama," sõnas Tammemägi.

Algul oli tee-ehituse lepingu summa koos tellija reserviga 2 071 200 eurot. Kuna ehitused on kõikjal kallinenud, siis käivad praegu töö tegija ja tellija vahelised läbirääkimised lisakulude võimalikuks katmiseks.

"Praegu on pooleli läbirääkimised lepingu mahust kahe protsendi ulatuses," ütles Elari Kalmaru.

Jõhvi külje alt Koselt Sirgalasse viiv ja suures ulatuses kõikidele liiklejatele avatud kruusatee plaanitakse valmis saada aasta lõpuks. Septembri keskpaigaks on 20st kilomeetrist vaja valmis ehitada veel viis viimast kilomeetrit.

Tänu ehitatavale teele langeb Tallinna-Narva maantee koormus, sest rajatise valmides saavad kaitseväe kolonnid sõita Jõhvi sõjaväelinnakust Sirgala harjutusväljale ilma maanteeliiklust segamata.

Uut teed hakati rajama linnurahu ajal

Jõhvi - Sirgala tee ehitamiseks andis Keskkonnaamet loa raadamistöödega alustamiseks endise põlevkivikaevanduse aladel väiksema lindude asustustihedusega metsades juba linnurahu perioodil.

Käesoleva aasta kevadest, kui julgeolekuolukord järsult halvenes, on märkimisväärselt kasvanud surve toetada Kaitseväe väljaõppevõimalusi ennaktempos, et katta kiiremini suurenenud vajadused ning olla veelgi paremini valmis võimalikeks sõjalisteks ohtudeks, teatas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna juhataja Taavi Tattar ütles, et erandkorras loa andmine raadamistöödeks kevad-suvise pesitsusrahu perioodil on sel korral põhjendatud.

"Tööd ei ole planeeritud väga linnurikastele aladele. Saame selliseid erandeid lubada tõesti vaid siis, kui selleks on mõjuvad põhjused ning ülekaalukas avalik huvi. Julgeolekuolukord on sel kevadel halvenenud ja seega on selle teetrassi rajamisel tegemist elanikkonna ohutuse tagamisega, mis on üks neist eranditest, kus looduskaitseseadus lubab raietöid lubada ka pesitsusrahu ajal," tõdes Tattar kevadel.