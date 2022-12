Kaitseväe kolonnid saavad nüüd sõita Jõhvist otse Sirgala harjutusväljale

Kaitseväele annab Jõhvi - Sirgala otsetee lisaks kütuse ja sõiduaja kokkuhoiule võimaluse olla oma õppuste planeerimisel paindlikumad.

"Seda teed oleme oodanud pikisilmi juba aastaid. Meie distants Sirgala harjutusväljale on olnud pikk ja keeruline. Läbi Tallinna - Narva maantee, läbi Sillamäe. Me ei pea arvestama enam tipptunniga, et kui on maanteel hästi tihe liiklus, siis väldime seda ja läheme kas varem või hiljem. Praegu on tõesti see võimalus, et kui tuleb vajadus, siis me läheme ja oleme mõne minutiga harjutusväljal," rääkis Viru jalaväepataljoni pataljoniveebel Indrek Ojasoo.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele üle kahe miljoni euro maksma läinud paarikümne kilomeetri pikkune tee lühendas senist polügoonile minemise distantsi umbes kolmandiku võrra. Suures osas on poole aastaga valminud tee avatud kõikidele liiklejatele.

"Tee laius on seitse meetrit, pluss teepeenrad. Kõik inimesed, kes seal liikuma hakkavad, peaksid olema tähelepanelikud, sest kaitseväe liikurite kontsentratsioon on seal suur," ütles RKIK-i harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

Jõhvi lähistelt Koselt alguse saav ja Sirgala polügoonile viiv teeosa sai plaanitust varem valmis. Kevadel teetöödega jätkatakse ja seejärel saavad huvilised sõita otse Jõhvist kummituslinnana tuntust kogunud Viivikonda.