Kliente kaotav Netflix võib turule tuua reklaame sisaldava teenuse

USA voogedastusfirma Netflix teatas, et uurib võimalust tuua turule odavam reklaame sisaldav teenus. Netflix kaotas eelmises kvartalis umbes 200 000 klienti.

Reklaame sisaldav teenus oleks märkimisväärne muutus, kuna Netflix on reklaaminud end varjupaigana, kus pole reklaame. Konkurents aga voogedastusäris suureneb ja Netflixi rahavoog väheneb, teatas The Wall Street Journal.

Netflixi juht Reed Hastings ütles teisipäeval, et reklaamitoega teenus oleks väga mõttekas. Teisipäeval teatas Netflix samuti, et kaotas esimese kvartali jooksul 200 000 klienti. Netflix prognoosis, et kaotab teises kvartalis veel kaks miljonit klienti. Firma aktsia hind langes 25 protsenti.

Netflix hoiatas, et pandeemia ajal kasvanud käive varjas viimastel aastatel tekkinud äriohte. Netflixil on praegu umbes 221,6 miljonit klienti, aasta alguses oli neid 221,8 miljonit. Firma puhaskasum oli 1,6 miljardit dollarit, aasta varem samal perioodil oli see 1,71 miljardit dollarit.

Maailmas kiireneb inflatsioon ja inimesed kulutavad üha vähem raha meelelahutusele. Samuti jagavad inimesed omavahel Netflixi paroole.