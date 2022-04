Kaitseliidu peastaabi ülem: Mariupol on tähtis nii Ukrainale kui ka Venemaale

Lähiaeg saab otsustavaks Mariupoli kaitsjatele, kes on end kindlustanud linnas asuval hiiglaslikul Azovstali tehase alal. Asjatundjate hinnangul on kaitsjatel ilma varustuse ja laskemoona juurdeveota võimatu edasi võidelda. Samal ajal võib rinde liikumine anda võimalusi Ukraina vägedel teha rünnakuid blokaadi murdmiseks.

Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo käis Mariupolis kaks aastat tagasi õppimas, kuidas seal ukrainlased sõdivad Pihkva dessantdiviisiga. Mariupol on nii venelastele kui ukrainlastele ülitähtis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mariupolil on sümboolne tähtsus. Ta on ikkagi see maalapp, mida ei antud ära, kui 2014 tuldi okupeerima. Tal on majanduslik tähtsus - pääs merele väga suurele Ukraina alale. Ja loomulikult on tal oluline roll ka kui maismaaühenduse üks sõlmpunkte Ida-Ukraina ja Krimmi vahel," rääkis Rebo.

Erinevalt Donetski lennuväljast ei õnnestu Mariupoli tuua juurde moona ega värskeid jõude. Seega on kaitsjate väljavaated sünged, ütleb Rebo. Vaevalt nad aga alla annavad.

"Seal on pikk lugu venelaste sõjakuritegudest, mis ei alanud Kiievi alt Butšast, vaid omavad väga pikka saba ja need inimesed on sellega vahetult kokku puutunud. Ma kujutan ette, et nad sõdivad viimase padrunini ja siis läheb tääk külge," rääkis Rebo.

Ukraina teadur Mykhailo Samus ütleb, et Ukraina väejuhatus on kuni viimase ajani täiendanud kaitsjate varusid kopteritega. Nüüd see side puudub.

"Kogu aeg oli olemas õhusild Mariupoli kaitsjatega. Sinna lendasid kopterid, kuni õhusilda enam ei olnud ja lasti alla üks kopter, mis tõi laskemoona, toitu ja viis ära haavatuid jne," sõnas Samus.



Kuid väejuhatusel on plaan end Azovstali tehases kindlustanud kaitsjateni läbimurdmiseks, ütleb Mykhailo Samus. Seda plaani saab teostada, kui vene väed hakkavad liikuma ning avanevad kohad ukraina jõudude poolt löökide andmiseks.

"Sel hetkel avanevad Ukraina väejuhatusel võimalused siseneda sellele territooriumile, sest venelased igal juhul avavad oma tiivad ja tagala.

Rinne liigub ning avanevad uued võimalused manööverdamiseks ja löökideks, muu hulgas rünnakuoperatsioonideks. Ma arvan, et nii kui operatsioon algas, siis paar päeva hiljem sellest momendist Mariupoli blokaadi murdmise tõenäosus suureneb," rääkis Samus.