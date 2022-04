Soome kaalub NATO-ga liitumist, Venemaa lubas tugevdada põhjalaevastikku

"Kuna sõjaline ja poliitiline olukord Euroopas halveneb, siis Barentsi merel ja selle ümbruses olevale mereväele tarnitakse üle 500 täiustatud relvasüsteemi," teatas teisipäeval Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu.

Šoigu teisipäevane teadaanne tuli päev enne seda, kui Soome poliitikud hakkasid parlamendis arutama NATO-ga liitumist. Selle ajendiks oli Venemaa sissetung Ukrainasse.

Soome peaministri Sanna Marini sõnul otsustab Helsingi NATO-ga liitumise võimalikult kiiresti. "Ma arvan, et see juhtub üsna kiiresti, nädalate, mitte kuude jooksul," ütles Marin.

Venemaa aga hoiatas Soomet ja Rootsit NATO-ga liitumise tagajärgede eest. "Oleme andnud kõik oma hoiatused, nii avalikult kui ka kahepoolsete kanalite kaudu. Me teavitasime neid, milleni see viib," väitis Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

Venemaa julgeolekunõukogu asejuht Dmitri Medvedev hoiatas hiljuti, et kui Soome ja Rootsi astuvad NATO-sse, siis võib unustada Läänemere tuumavaba staatuse.

Venemaa põhjalaevastik baseerub Koola poolsaarel. See on võrreldes teiste Venemaa sõjaväeosadega suhteliselt heas seisus, hindas The Times.

"See on kõige arenenumate platvormide ja süsteemidega laevastik," ütles Kielis asuva julgeolekupoliitika instituudi mereväe ekspert Johannes Peters.

Väidetavalt räsivad laevastikku siiski ka tõsised logistikaprobleemid. Murmanski oblasti sõjaväelinnakud on lagunenud ning Venemaa sõjaväejuhid muretsevad, et meremehed võivad öösel surnuks külmuda, teatas The Times.