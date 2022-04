Ministeerium soovitab iganädalase koolilaste kiirtestimise lõpetada

Praeguseks on haridus- ja teadusministeeriumi soovitus koroonaviiruse leviku ennetamiseks teha kogu kooliperele kiirtesti kord nädalas.

Ministeeriumi kriisijuht Rain Sannik selgitas, et pärast vaheaega võiks testida vajadusepõhiselt.

Vajadusepõhisus tähendab siis seda, et koolis tekib nakkuskolle või on lähikontaktseid piisaval hulgal või siis mõni muu juhus, kus viiruse levik võib seda tingida.

Sannik lisas, et enne koolivaheajalt naasmist peaks kodus kiirtesti tegema, et vältida reisilt saadud viiruse jõudmist kooli. Kuidas testimisega jätkatakse jääb iga koolijuhi enda otsutada.

Tartu Kivilinna kooli direktor Karin Lukk ütles, et võib olla oleks mõistlik kaks korda, esmaspäevadel kaks nädalat pärast koolivaheaega, veel teste teha: "Või testida üldse näiteks alles reedel. Kuni viis päeva on ju hetkel see väljalöömise aeg. Võib olla tasuks mõelda kuidas seda testimise päeva valida."

Üle 800 õpilasega Kivilinna koolis annab positiivse proovi igal esmaspäeval vaid paar õpilast. Lukk ütles, et koolis plaanitakse iganädalane testimine lõpetada, kui enam nädala algul nakatunuid ei selgu.

"Kui me ikkagi näeme, et kasvõi kolm õpilast tuleb kooli. Me teame, et need kolm õpilast võivad nakatada päris suure hulga inimesi. Näiteks õpetajatest on hetkel teada kolm tükk, kes mul on haiged, õpilasi on peaaegu sama palju," selgitas Lukk.

Tartu haridusosakonna juhataja Riho Raave ütles, et kolmandikus Tartu koolides on juba praegu null nakatunut.

19. aprilli seisuga oli Tartu koolides vaid 66 õpilast ja 22 töötajat, kellel oli positiivne testitulemus. "Kui meenutame veel veebruari keskpaika, kus oli see näitaja 1200-1300 õpilast," märkis Raave.

Sannik lisas, et teste peaks koolidel jätkuma kooliaasta lõpuni. Kohati on koolidel teste isegi üle.

Sannik nentis, et võib olla ka oht, et osa teste läheb vanaks. Selle vältimiseks soovitas ta linna või valla koolidel teste ümber jagada. Enamik teste peaks Sanniku sõnul siiski olema kõlblikud ka sügisel, siis kui võib taas olla vaja regulaarsemat testimist.