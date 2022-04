Savisaar uuendas tuumaenergia töörühma koosseisu

Keskkonnaminister Erki Savisaare kolmapäevase käskkirjaga arvati välja aasta tagasi moodustatud tuumaenergia töörühmas kuus liiget, kes on selle aja jooksul lahkunud oma ametitest ministeeriumides.

Kuivõrd aastaga on mõned algselt töörühma liikmeks ja asendusliikmeks nimetatud inimesed kas ministeeriumidest lahkunud või on nende ametikoht ministeeriumis muutunud, siis töörühma koosseisus vajalikud muudatused said nüüd keskkonnaministri käskkirjaga vormistatud, öeldi ERR-ile keskkonnaministeeriumist.

Savisaare käskkirjaga arvatakse töörühmast välja endine keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv, tema asemel saab liikmeks ja töörühma esimehe asetäitjaks praegune asekantsler Antti Tooming.

Töörühmast arvati välja ka endine siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna, kelle kohta hakkab täitma siseministeeriumi asekantsler Viola Murd.

Lisaks lahkuvad ministri käskkirjaga töörühmast rahandusministeeriumi endine planeeringute osakonna juhataja asetäitja Tiit Oidjärv, kes oli töörühmas asendusliige; endine haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand, endine sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske ja asekantsler Sten Andreas Ehrlich.

Neid asendavad vastavalt rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juht Katri-Liis Ennok, haridusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal, sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonnas keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht Aive Telling ja sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna tööturuteenuste juht Kristi Suur.

Töörühm moodustati mullu aprillis toonase keskkonnaministri Tõnis Möldri käskkirjaga. Töörühma esimees on keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt.