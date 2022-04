Kanada: G20-s on Venemaaga praegu võimatu koostööd teha

Freelandi sõnul pole koostöö võimalik, kuni Venemaa Ukrainas sõdib, vahendas Reuters.

"G20 ei saa tõhusalt toimida, kui Venemaa laua ääres on," sõnas Freeland ühisel pressikonverentsil Ukraina rahandusministri Sergi Martšenkoga.

Ta rääkis, et kuna sõda kahjustab majanduskasvu, "ei ole Venemaal kohta laua ääres, kus riigid on tulnud kokku selleks, et säilitada globaalne majanduslik õitseng. Sa ei saa samal ajal olla salakütt ja metsavaht".

Varem on teatanud USA, et ei osale G20 kohtumistel, millel Venemaa osaleb. USA president Joe Biden ütles märtsis Brüsselis antud pressikonverentsil, et Venemaa tuleks G20-st välja visata. Selle sammu ametlikuks tegemiseks on vaja teiste liikmesriikide nõusolekut.

Järgmine G20 liidrite tippkohtumine on kavas novembris Indoneesias. Enne seda on kavas ministrite kohtumised.

G20 kuuluvad riigid arutavad oma kohtumistel võimalusi, kuidas maailmamajanduse kasvu ergutada.