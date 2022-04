USA ei lähe G20 kohtumistele, millel osaleb Venemaa

Yelleni sõnul tegi ta selle otsuse teatavaks G20 teistele rahandusministritele.

"President Biden tegi selgeks ja ma kindlasti nõustun temaga, et üheski finantsinstitutsioonis ei saa toimuda Venemaaga tavapärast läbikäimist," ütles Yellen. "Ta on palunud Venemaa kõrvaldamist G20-lt ja ma olen teinud oma kolleegidele Indoneesias selgeks, et me ei osa mitmel kohtumisel, kui venelased seal on," lisas ta, viidates Indoneesiale kui G20 praegusele eesistujale.

Biden ütles märtsis Brüsselis antud pressikonverentsil, et Venemaa tuleks G20-st välja visata, kuid selle sammu ametlikuks tegemiseks on vaja teiste liikmesriikide nõusolekut.

Järgmine G20 liidrite tippkohtumine on kavas novembris Indoneesias. Enne seda on kavas ministrite kohtumised.