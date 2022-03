Allikad: lääneriigid arutavad, kas Venemaa peaks jääma G20 ühendusse

"On olnud arutelusid selle üle, kas on kohane, et Venemaa on G20 liige," ütles G7 allikas Reutersile. "Kui Venemaa jääb selle liikmeks, muutub see vähem kasulikuks organisatsiooniks," lisas ta.

Euroopa Liidu ametnik kinnitas samuti arutelusid Venemaa staatuse kohta G20 tulevastel kohtumistel. G20 eesistuja on praegu Indoneesia.

"Indoneesiale on tehtud väga selgeks, et Venemaa kohalolek tulevastel ministrite kohtumistel oleks Euroopa riikide jaoks väga probleemne," ütles allikas. Ta lisas samas, et riigi väljaheitmiseks mingit selget protsessi pole.

Samas märkisid allikad, et osad liikmed, sealhulgas Hiina, India, Saudi Araabia, panevad tõenäoliselt veto Venemaa otsesele väljaheitmisele.

"Venemaad on võimatu G20 välja heita, kui just Moskva ise sellist otsust ei tee," ütles G20-sse kuuluva ühe Aasia riigi ametnik. "Lihtsalt ei ole sellist protseduuri, et Venemaalt G20-liikmelisus ära võtta," lisas ta.

Seetõttu on pigem võimalik, et osad riigid jätavad sel aastal G20 kohtumised vahele.

Teisipäeval küsisid ajakirjanikud USA riikliku julgeoleku nõunikult Jake Sullivanilt Valges Majas, kas USA president Joe Biden võib sel nädalal Brüsseli-visiidil tuua lauale Venemaa väljaheitmise G20-st.

"Me usume, et Venemaa puhul ei tohiks rahvusvahelistes organisatsioonides ja rahvusvahelises kogukonnas olla kõik endistviisi," sõnas Sullivan. Ta lisas, et USA kavatseb arutada oma liitlastega enne, kui mingeid uusi avaldusi teeb.

G20 ja selle kõrval väiksem G7, kuhu kuuluvad USA, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Kanada, Jaapan ja Suurbritannia, on tähtsamad rahvusvahelised ühendused, mis koordineerivad kõike alates kliimamuutuste vastu võitlemisest kuni piirideülese võlani.

Soojemate suhete ajal 2000. aastate alguses laiendati G7 uueks, G8 formaadiks, kuhu kuulus ka Venemaa. Pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal eemaldati Venemaa sellest klubist määramata ajaks.

Varem teisipäeval teatas Poola, et oli teinud USA kaubandusametnikele ettepaneku Venemaa väljaheitmiseks G20-st ning see ettepanek sai positiivset vastukaja.

Siiani on lääneriigid kehtestanud Venemaale hulga majandussanktsioone.

Kahtluse all on Venemaa staatus ka teistes rahvusvahelistes agentuurides. Näiteks on Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) ametnikud öelnud, et osad delegatsioonid keelduvad erinevates formaatides oma Vene kolleegidega kohtumast.