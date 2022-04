Tarvanpää näitas juubelikontserdil oma elujõudu

Rahvatantsu Virumaa lipulaeva Tarvanpää juubelikontserti "Mustrisse kirjatud" tuli koroonatingimustes mitu korda edasi lükata. Lõpuks sai ta pühapäeval Rakvere teatrimajas saalitäie publiku ees ette tantsitud.



"Kõigepealt pidi aasta tagasi toimuma, aga me nägime juba mitu kuud ette, et ega ta ei tule, sest proove ei toimunud ja koroona möllas. Siis me natuke enda peas unistasime, et äkki saame suvel, aga oli ka näha, et paus on olnud liiga pikk. Seejärel proovisime novembris ja see oli ametlikult välja kuulutatud. Ja nüüd lõpuks ametlikult kolmandal katsel õnnestus," ütles koos Egert Eenmaaga kontserdi lavastanud Triinu Sikk.

Rahvatantsurühmade jaoks keeruline koroonaaeg andis kinnitust, et kes kord Tarvanpäässe tantsima on tulnud, see ansambliga kergel käel hüvasti ei jäta.

"Siin on väga palju inimesi, kelle lapsed siin tantsivad, kelle lapselapsed siin tantsivad. Ma arvan, et see on üks meie suuremaid uhkusi näha ja vaadata neid inimesi, kes on olnud siin aastakümneid ja -kümneid. Kõige rohkem - 55 aastat - on olnud üks proua, kes astus ka täna lavale, ja see on lihtsalt imeline," sõnas Sikk.

Kokku tantsib Tarvanpää kümnes rühmas 150 inimest. Lisaks Sikule ja Eenmaale on rühmade juhendajateks Hanna Tulp, Ene Saaber, Marge Iho ja Evelyn Mägi. Tarvanpää mentor ja juhendaja on legendaarne tantsujuht Maie Orav.