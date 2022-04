Soome välisminister peab Macroni tagasivalimist Soomele heaks

"Macroni jätkamine tähendab Prantsusmaa senise Euroopa- ja julgeolekupoliitika jätkumist," ütles Haavisto Soome rahvusringhäälingule YLE. Välisministri sõnul tähendab Macroni võit ka, et Prantsusmaa toetab edaspidigi Soome NATO-püüdlust.

Le Peni pääs presidenditoolile oleks Haavisto hinnangul toonud Euroopa poliitikasse juurde ennustamatust. Soome välisministrit tegi murelikuks ka Le Peni väga sõbralik suhtumine Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinisse.

Ka Euroopa parlamendi kahte suurimasse rühma kuuluvate Soome saadikute hinnangul on Macroni võit Soome seisukohalt väga hea. Euroopa Rahvapartei/Euroopa Demokraatide rühma kuuluva Hanna Virkkuneni sõnul oleks Le Peni pääs presidenditoolile olnud Euroopa julgeolekule eriti halb. "Euroopa Liidus on palju olulisi välis- ja julgeolekupoliitilisi otsuseid, mis nõuavad liikmesriikide üksmeelt ning neis on Prantsusmaa panus erakordselt tähtis," selgitab Virkkunen.

Euroopa parlamendi Sotsialistide ja Demokraatide rühma kuuluva Miapetra Kumpula-Natri sõnul on praegusel hetkel eeskätt vaja Euroopa koostööd, millele Le Pen lubas vastu astuda. Kumpula-Natri sõnul põhjustasid suurt muret ka Le Peni mõistev suhtumine režiimijuht Putinisse ja avaldused Prantsusmaa eemaldumisest NATO-st. Kumpula-Natri sõnul on Macron hea poliitik selle poolest, et ajab julgelt Euroopa Liidu ühiseid asju nii rahvusvaheliselt, kui ka Prantsusmaa sees.