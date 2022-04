Kliimaaktivistid blokeerisid Norras Venemaa naftasaadetise

Ust Luga naftatanker on praegu ankrus naftafirma Exxon Mobili Slageni naftaterminali lähedal. Terminal asub umbes 70 kilomeetrit pealinnast Oslost lõuna pool, vahendas Reuters.

"Väikese paadiga saabunud aktivistid aheldasid end tankeri ankruketi külge, püüdes takistada umbes 95 000 tonni naftat sisaldava lasti mahalaadimist," teatas Greenpeace.

"Nafta pole ainult kliimakriisi, vaid ka sõdade allikas. Olen šokeeritud, et siia saabub Venemaa nafta, kuigi teame, et see rahastab Putini sõjapidamist," ütles Greenpeace'i Norra juht Frode Pleym.

Keskkonnaorganisatsioon kutsus Norra valitsust üles keelustama Venemaa fossiilkütuste sisseveo. Aktivistid leiavad samuti, et Exxon Mobili Norra osakond peab tühistama lepingud, mis on seotud Venemaa nafta impordiga.

"Exxon Norra nõustus naftat ostma enne sõja puhkemist. Firmal pole plaanis Venemaalt uusi oste teha," ütles Exxoni pressiesindaja Norra ajalehele Dagbladet.