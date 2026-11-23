Riigikogu rahanduskomisjonis jäi esmaspäeval kinnitamata komisjoni päevakord, mistõttu jäävad ära selle nädala korralised istungid. Sel kolmapäeval oli riigieelarvesse viimate muudatusettepanekute tegemise tähtaeg.

Rahanduskomisjoni päevakorra kinnitamist toetas viis Reformierakonna ja Eesti 200 saadikut, vastu oli viis opositsiooni esindajat, teatas Keskerakond. Võrdse häältejaotuse tõttu jäi päevakord kinnitamata ning komisjoni selle nädala korralised istungid jäävad ära.

Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimehe, keskerakondlase Andrei Korobeiniku sõnul ei saa opositsioon vaikides pealt vaadata, kuidas valitsuskoalitsioon püüab läbi suruda eelarvet, mis ei paku lahendusi Eesti majanduse ja inimeste kõige põletavamatele probleemidele.

"Valitsus tahab viia kolmandale lugemisele riigieelarve, mis ei aita Eestit majanduskriisist välja, vaid süvendab inimeste ebakindlust. Koalitsioon on tagasi lükanud ettepanekud, mis aitaksid vähendada perede igapäevaseid kulusid, elavdada majandust ja jagada maksukoormust õiglasemalt. Kui valitsus ei ole valmis sisuliseks aruteluks, ei saa opositsioon sellisele eelarvemenetlusele lihtsalt rohelist tuld anda," ütles Korobeinik.

Keskerakond peab vajalikuks jätkata sisulisi arutelusid riigieelarve üle ning kutsub koalitsiooni üles loobuma opositsiooni ettepanekute automaatsest tagasilükkamisest.

Istungite ärajäämine tähendab, et sel nädalal ei saa veel saata kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele tuleva aasta riigieelarvet. Järgmine nädal on riigikogus istungitevaba. Pärast seda on riigikogul sel aastal veel kaks nädalat, kui istungid toimuvad.