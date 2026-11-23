Harju maakohus jättis rahuldamata oma lapse tapmise eest karistust kandva Kairi Kuusemaa taotluse, et ta enne tähtaega vanglast vabastataks. Kuigi Kuusemaa käitumises on kohtu hinnangul toimunud positiivseid muutusi, ei pidanud kohus tema vabastamist siiski põhjendatuks.

Oma lapse tapmise eest sünnituse ajal või vahetult pärast sünnitust karistati Kuusemaad kolme aasta ja üheksa kuu pikkuse vangistusega ning ta alustas karistuse kandmist 9. märtsil 2024. Vangi tuleb tal jääda kuni järgmise aasta 9. detsembrini.

Esmaspäeval tegi Harju maakohus määruse, millega jättis rahuldamata Kuusemaa taotluse enne tähtaega vangist vabaneda.

Kohus tõi välja mitu asjaolu, mis räägivad Kuusemaa ennetähtaegse vabastamise kasuks: ta on vangistuse jooksul käitunud nõuetekohaselt, tal puuduvad distsiplinaarkaristused ning ta on läbinud talle ette nähtud programmid ja sekkumistegevused. Alates juulist viibib ta avavanglas ning on saanud viibida ja töötada ka väljaspool vanglat.

Vabanemise korral on tal olemas elukoht, töövõimalus ja lähedaste toetus. Samuti toetavad tema ennetähtaegset vabastamist Tallinna vangla ja prokuratuur. Kohus ei tuvastanud ka sellist uue kuriteo toimepanemise ohtu, mis iseenesest välistaks ennetähtaegse vabastamise.

Samas pidas kohus oluliseks hinnata, kas Kuusemaa suhtumises toimepandud kuriteosse on võrreldes varasema ennetähtaegse vabastamise menetlusega toimunud sisuline muutus.

Kuigi Kuusemaa väljendas kohtuistungil kahetsust lapse surma pärast ja kinnitas, et võtab juhtunu eest vastutuse, ei olnud tema selgitused kohtu hinnangul piisavalt veenvad järeldamaks, et tema suhtumine toimepandud kuriteosse oleks sisuliselt muutunud.

Kohus arvestas otsustamisel ka õiguskorra kaitsmise huve. Kõiki asjaolusid kogumis hinnates leidis kohus, et Kuusemaa positiivne areng vangistuse ajal ei kaalu praegu üles kuriteo toimepanemise asjaolusid ning kohtu hinnangut tema suhtumisele ja hoiakutele. Seetõttu ei pidanud kohus tema vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamist põhjendatuks.

Määrus ei ole jõustunud ja sellele saab 15 päeva jooksul esitada määruskaebuse Harju maakohtule.