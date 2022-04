Rahvaalgatus tahab muuta tänavalõigu nime Vene saatkonna ees

Rahvaalgatuse korras pakutakse, et ümber võiks nimetada 22 meetri pikkuse lõigu Pikast tänavast täpselt saatkonna ees, kus toimuvad Ukraina toetuseks meeleavaldused. Seda on palunud Eestilt Ukraina välisministeerium, kirjutatakse petitsioonis.

Seega senise Pikk 19 asemel, oleks uus aadress Vaba Ukraina 1. Nii toetaks Eesti Ukrainat, leiab petitsiooni algataja.

"Tegemist on otseselt pehme jõu kasutamisega, sest kui me vaatame, mis Kremlit täna väga häirib, on see, kui nende tennisemängijaid ei lubata Wimbledoni võistlustele või kui nende ujumise olümpiavõitjaid ei võeta enam üritustele vastu," rääkis petitsiooni algataja Hannes Nagel, kelle meelest oleks tänava ümbernimetamine Vaba Ukraina tänavaks Kremlile sama häiriv.

"Linnavalitsus on edasi liikumas eelnõuga, et luua Ukraina väljak Lembitu parki. See otsus lähtus mõttest, et võiks olla selline sümboolne koht, kus inimesed saavad koguneda," rääkis Tallinna abilinnapea Madle Lippus.

Ta lisas, et välisministeeriumi taha tuleva väljaku mõte on meeldinud nii Ukraina kogukonnale kui ka saadikule ning enne, kui linn otsustab, läheb eelnõu avalikule arutelule.

Petitsiooni algataja Hannes Nagel ütles, et sel moel saab teha ilusa žesti, kuid see ei täida oma eesmärki - saata Venemaa diplomaatidele selge sõnum, et see, mida Venemaa teeb, ei ole aktsepteeritav.

Läti ja Leedu on Vene saatkondade asukohad juba ümber nimetanud, nagu veel mõni riik.

"Eesti seadustest tulenevalt see ei ole lihtsalt niivõrd lihtne, kuna sel tänaval, kus Vene saatkond asub, on juba nimi. See tähendabki avalikku väljapanekut, see tähendab ka regionaalministrilt nõusoleku saamist," ütles Lippus.

Petitsioonis pakutakse ka võimalust nimetada saatkonna esine ümber ajutiselt, kuni Ukraina territoriaalne terviklikkus on taastatud. Seda ei pea Lippus heaks praktikaks, kuid lubab, et seda arutatakse nagu ka petitsiooni, kui see saab vajalikud allkirjad kokku.

Kui petitsioon kogub 24. maiks 4400 allkirja, edastatakse see Tallinna linnavalitsusele.