Venemaa peatab gaasitarned Poolasse

Venemaa gaasifirma Gazprom teatas Varssavile, et peatab alates kolmapäeva hommikust gaasitarned Poolasse. Sellest andis teada Poola gaasiettevõte PGNiG. Gazprom peatab tarned ka Bulgaariasse.

The Guardian kirjutab, et Poola valitsusele anti teada, et Venemaa peatab gaasitarned, kuna Varssavi keeldub maksmast Gazpromile gaasi eest rublades.

Gaasitarned peatuvad Eesti aja järgi kell üheksa hommikul.

Venemaa otsus tuleb pärast seda, kui Poola oli teisipäeval varem teatanud, et kehtestab sanktsioonid 50 inimesele ja ettevõttele, sealhulgas Venemaa suurimale gaasifirmale.

Poola keskkonnaminister Anna Moskwa ütles, et riigil on laos piisavalt gaasi.

Poola valitsuse liikmed süüdistavad Gazpromi aga lepingu rikkumises. PGNiG on öelnud, et pöördub lepingu rikkumise pärast kohtusse.

PGNiG ostab Jamali torujuhtme kaudu Venemaa gaasimonopolilt Gazprom 60 protsenti Poola maagaasi impordist, vahendas BBC.

Poola kavatseb vabaneda Venemaa gaasist aasta lõpuks. Siis saab valmis gaasitoru Baltic Pipe, mille kaudu hakkab Poola tarnima gaasi Norrast.

Gazprom teavitas gaasitarnete peatamisest ka Bulgaariat

Bulgaaria energeetikaministeeriumi kinnitusel teavitas Gazprom riiklikku gaasifirmat Bulgargaz, et peatab alates kolmapäevast gaasitarned.

Ministeerium märkis, et on koo riiklike gaasifirmadega otsinud alternatiive Gazpromi tarnetele.

Ministeerium kinnitas, et praegu pole riigis vajadust gaasi tarbimist piirata.