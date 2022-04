"UV faktor": milline on Eesti ja eestlaste rahakoti lähitulevik?

Saates arutlesid investor Kristi Saare, SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor, ametiühingute keskliidu esimees Pepe Peterson, Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees Kai Realo ja Tarmeko juht Jaak Nigul.

Kristi Saare rääkis saates, et inimestel võiks mingid säästud olla, aga kiire hinnatõusu juures peaksid nad ka palka juurde küsima.

"Inimesed peavad vaatama oma tarbimise üle, nagunii oleks pidanud kliimakriisi ajal seda tegema - kus me elame, mis transpordiga sõidame ja millega maja kütame. Natuke tuleks vaadata riigi ja tööandja lahenduste poole, mis võiks lauale tulla, näiteks miinimumpalga erakorraline tõus, näiteks ettevõtted, kes palkasid tarbijahinnaindeksiga ei korrigeeri, võiks seda teha. Ei saa olla päris nii, et majanduses on väga raske ja tavatöötaja peab selle kõik enda eelarvest ära kandma," rääkis ta.

Saare tõdes, et kui inimestele öeldakse, et kannatage hinnatõus ära, kuna ka palgatõus on väga suur olnud, siis seda võib öelda hea sissetulekuga inimestele.

"Kui me räägime inimestest, kes saavad palka allpool mediaan, kes teenivad miinimumpalka, me ei saa neile öelda, et kannatage ära. Neil ei ole reaalselt seda mitte millestki ära kannatada."

Saare pani tööandjatele südamele, et nad võiksid madalamaid palku tõsta enne, kui töötaja ise peab nende poole pöörduma.

"On selge, et tööandjad ei hakka nüüd nii, et inflatsioon on 15 protsenti, siis tõstame kõigil 15 protsenti palka. Aga praegusel hetkel ei tasu ootama jääda, kuni hädas töötaja tuleb palka juurde küsima. Tasuks kaaluda, kas oleks väike palgatõus võimalik just selle madalama palgaga töötajate hulgas teha. Sest kui inimene ei saa enam hakkama, siis ta läheb uut töökohta otsima, sest tal on vaja enda küttearved maksta ja bensiin osta," selgitas Saare.

Saare tõdes, et hinnad allapoole ilmselt ei tule. "Paremaks võib minna selles mõttes, et hinnakasvu tempo aeglustub. Paremaks ei lähe selles mõttes, et see baas jääb siiski kõrgemaks. Hinnad allapoole ju ei tule."

Ka Mihkel Nestor ütles, et kõrge hinnatõusu juures võiksid töötajad võimalusel palka juurde küsida. Ta lisas, et mõistlik oleks ka sääste koguda.

Kai Realo ütles, et inimesed peavad oma kulud üle vaatama, et ka eelolevaks talveks valmis olla.

"Tuleb mõelda ka, kuidas iseenda ootusi lühiperspektiivis sättida. Väga kindel võib olla, et kõikide inimesteni soovitud kujul abi ei jõua, ükskõik kui palju pingutatakse. Ehk tegelikult tuleb ka iseenda kulud üle vaadata, millele raha läheb, mil moel ennast talveks ettevalmistada. See kõlab jõhkralt, aga paratamatult see on nende inimeste roll, kellel pole võimalik minna ka seda toetust küsima. Tuleb ka keskklassil vaadata korraks, et tuleb ka see talv tõsiselt vaadata, mida osta ja mida mitte," rääkis Realo.

Tema hinnangul peavad inimesed tulevikus järjest rohkem saama hakkama oma koduriigis tootmisega ja nende toodete tarbimisega.

"Paratamatult lähevad maailmas asjad sinnapoole, et me peame rohkem hakkama saama oma riigi keskselt. Kogu tarneahel läheb lühemaks. Me ei räägi aastast, vaid pikast perspektiivis. Sellega peame hakkama tegelema nii riigi kui ka inimestena, mismoodi me saame hakkama oma Eestis, oma tootmisega, oma toodetega."

Peterson rääkis, et Eestis tuleb koos valitsusega vaadata otsa järgmisele talvele, et ei korduks hinnad, mis lõppenud talvel šokina tulid.

Nigul rääkis, et tema ootus on, et valitsussektor kulutab raha vähem mõttetute asjade peale. Ta lisas, et ettevõtjad kohanevad kriisidega ning saavad hakkama. "Kolmandaks soovitan, et kõigil, kel võimalus, pange endale koju salvestav puuküttega ahi, siis te elate ka järgmised talved üle."

Nestor: hinnakasv ei saa jääda 15 protsendi juurde

Nestor rääkis saates, et analüütikutel on praegu keeruline prognoosida, mis hinnaga edasi saab. See oleneb tema sõnul poliitikute otsustest seoses Venemaalt tuleva energiaga. "See on kõige olulisem küsimus, mis selle aasta inflatsiooniprognoose mõjutab."

15 protsendi juurde tema sõnul inflatsioon aga jääda ei saa.

"Mulle on meediast silma jäänud, et räägitakse, et see ongi, et tere tulemast uus normaalsus ja kogu aeg kasvavad hinnad 15 protsenti edasi. See on ulme. Välistatud. Seda ei saa juhtuda. Ühel hetkel lihtsalt, juba täna ju ettevõtted loobuvad näiteks maagaasi kasutamisest, sest see on liiga kallis nende jaoks. Ehk ühel hetkel hakkab väga kallis hind ka tarbimist lihtsalt ära tapma," rääkis ta.