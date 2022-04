Tallinki esimese kvartali käive kahekordistus, kahjum suurenes

"Esimene kvartal on ajalooliselt meie jaoks madalhooaeg ja koroona-aastad ei ole selles osas erandiks, pigem on pandeemiaolukord ja reisipiirangud meie majandustulemusi viimastel aastatel niigi keerulises kvartalis veelgi tuntavamalt negatiivselt mõjutanud. Sel aastal pingestab olukorda lisaks veel sõja puhkemine Ukrainas, mis on põhjustanud tuntavad hinnatõusud ning pärssinud klientide kindlustunnet reisida," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga tõusid kütusehinnad Tallinki jaoks aastaga 17,1 miljoni euro võrra.

"Kõik edusammud, mis meil õnnestus saavutada tänu suurenenud reisijate arvule ja paranenud müügitulemustele, nullis ära tohutu kütusehindade tõus," märkis Nõgene.

Kvartali majandustulemusi mõjutas ka mitme ettevõttele kuuluva laeva plaaniline tehnohooldus, kaasa arvatud ka dokkimised, mis toodi varasemaks ja tõsteti ümber kevadesse, et tagada võimalikult vähe laevaliikluse plaanilisi katkestusi tänavu neljandas kvartalis.

"Esimeses kvartalis astusime mitmeid samme, nagu näiteks osade laevade opereerimise ajutine peatamine jaanuaris ja veebruaris, et igal moel vähendada kahjumit ajal, mil nõudlus reisimise järgi sai järjekordse tagasilöögi omikrontüve suure levimuse tõttu. Kasutasime efektiivselt ära madalhooaega, et teostada mitme laeva tehnohooldus ja remont, mis tähendab ühtlasi, et meie laevad on nüüd kõrghooajaks suurepärases tehnilises korras," rääkis Nõgene.

Nõgene märkis, et teiselt kvartalilt ootab Tallink reisijate arvu taastumist ning juba aprillis on mitmed väljumised väljamüüdud.