Mustamäe saab 60-aastaseks

Üsna Mustamäe alguspäevil, 1966. aastal kolis sinna elama laulja Voldemar Kuslap. "Mustamäe oli võrreldamatult, kordades väiksem nii rahvaarvult kui ka oma territooriumilt. Eks põhiliselt tollel ajal Akadeemia tee, Ehitajate tee ja Sõpruse puiestee ääres olid mõningad majad," meenutas Kuslap.

"Kui nüüd päris ausalt öelda, siis vahepeal kutsuti teda Ivangorodiks. Aga ei, kindlasti on ka paremaid elukohti, aga mul ei ole hetkekski tekkinud mõte siit mujale kolida," ütles Kuslap.

Kultuurikeskuses Kaja püsti pandud esimeste Mustamäe elamute kahetoaline korter on Kuslapi hinnangul üsna ajastutruu, vaid köök on tehtud suurem, kui see tegelikult on. Lõviosa esemeid on saadud mustamäelaste endi käest. Aga on ka neid, mida jahiti internetioksjonitelt, näiteks tolle ajastu tapeedid ja legendaarsed Norma plekkpurgid.

"Santehnikaga oli väga suuri raskusi," ütles Mustamäe linnaosa valitsuse kultuurispetsialist Aleksandra Lorvi. "WC-pott oli tegelikult kogu aeg olemas, aga me lihtsalt ei teadnud seda. Õigemini üks minu kolleeg, kes aitas otsida, lõppkokkuvõttes otsustas, et tal vist vanaema korter vajab natukene uuendamist ja selle projekti jaoks otsustasid teha remonti natukene varem," selgitas ta.

Kui võõras korteris kappides sobrada pole ilus, siis Kaja keskuse korteris on see suisa soovitatav. Vabaõhumuuseumis kolhoosimaja ekskurisoone tegeva giidi Krista Heinpalu sõnul on korteri loojad suutnud luua ajastule vastava õhkkonna. Milline see oli, teab ta täpselt, sest kolis Mustamäele 1965. aastal, kui oli alles veel osa jõuka Kadaka küla taludest.

"Kui inimesed tulevad ja ütlevad, et köök on natukene suurem ja vannituba ja WC, siis see on küll taotluslikult tehtud, kuna loodame, et siin hakkab rahvast käima, et oleks ruumi liikuda. Aga väga hästi on hakkama saadud," rääkis Heinpalu.

Mustamäe korteri loojad on kõvasti vaeva näinud, see mitte ei näe välja nii nagu omal ajal, vaid ka lõhnab. Aga kui köögist tuleb sproti lõhna, siis vannitoas saab igaüks proovida, kuidas lõhnas 1960. aastatel maasikaseep.

Esialgu saab nostalgitseda omapäi, suvel saab minna ka giidituurile.