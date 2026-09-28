SpaceX saatis oma raketi Starship esmakordselt orbiidile

Maailma rikkaima inimese ja tehnoloogiafirma SpaceX juhi Elon Muski hiidrakett Starship jõudis esmaspäeval pärast USA Texase osariigist startimist esmakordselt orbiidile.

Musta ja hõbedast värvi enam kui 120 meetri kõrgune hiiglane tõusis oma ambitsioonikal 14. katselennul läbi paksu suitsupilve.

Ülemine aste eraldus kanderaketist Super Heavy ja jõudis umbes 26 minutit pärast starti orbiidile.

Umbes 10 tundi kestva katselennu jooksul on kavas, et eksperimentaalse raketi ülemine aste tiirleb mitu korda ümber Maa ja viib orbiidile 26 uue põlvkonna Starlinki satelliiti.

Hiiglaslik esimene aste Super Heavy kukkus veidi pärast starti Mehhiko lahe vetesse.

Viimane katselend, mis toimub kolm kuud pärast SpaceX-i laialdast tähelepanu pälvinud börsidebüüti, on mõeldud kiirendama kõigi aegade suurima ja võimsaima raketi arendust.

Pärast mitut aastat arendus- ja katsetustööd Texases alustas SpaceX 2023. aastal Starshipi lennutamist täiskonfiguratsioonis. Järjestikuste katsete õnnestumiste ja ebaõnnestumiste najal on sellest ajast alates tehtud mitmeid muudatusi.

Siiski seisavad ees tohutud tehnilised väljakutsed, enne kui Starship, mida Musk soovib muuta täielikult korduvkasutatavaks, saab hakata tegema kommertslende, viima orbiidile andmekeskusi või jõudma Kuule või Punasele Planeedile.

Selle uue katsega loodab SpaceX sisse juhatada arenduse põneva uue etapi, mis hõlmab muu hulgas ka raketi tankimise katseid orbiidil.