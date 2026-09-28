Tallinna-Tartu rongigraafiku muutus lükkub kasutusloa venimise tõttu edasi

Oktoobri alguses plaanitud Tallinna-Tartu rongigraafiku muutus jääb taristutööde venimise tõttu ära. Eesti Raudtee kinnitusel on probleem liiklusjuhtimis- ja turvangusüsteeme rajava Siemens Mobilityga. Kuna tähtaegadest kinnipidamisega on ka varem olnud probleeme, siis on kõne all leppetrahvide sissenõudmine.

Kõik tartlased, kes teadsid, et oktoobris tuleb 20 minutit varem hommikuti rongi peale minna, saavad nüüd rahulikult põõnata, sest taristutööde järjekordse venimise tõttu sõiduplaani ei muudeta.

Eesti Raudtee kinnitusel ollakse ehitustöödega raudteel graafikus, kontaktvõrk on Tapast kuni Kiltsini pingestatud, liiklusjuhtimis- ja turvangusüsteemid on testid läbinud, kuid neid lahendusi teinud Siemens Mobility jäi kasutusloa saamiseks vajalike dokumentide esitamisega jänni. Seetõttu muutub sõiduplaan 2. novembril.

"Omanikujärelevalve, läbi vaadates dokumente, leidis sealt puudusi, mis tuleb enne ära parandada," ütles Eesti Raudtee tehnikadirektor Arvo Smiltinš.

Juba eelmisel aastal jäi Tallinna-Tartu liini uuendamine toppama, kui uue liiklusjuhtimissüsteemi sisselülitamine Tapa jaamas lükkus edasi Siemensi esitatud puuduliku ohutusdokumentatsiooni tõttu.

"Me käsitleme kindlasti lepingut nii, nagu leping ette näeb, kindlasti oleme seostanud ka leppetrahvid tähtaegadega, nii et ootame lõpptähtaega," lausus Smiltinš. "Leppetrahve me saame nõuda siis, kui tööde tähtajad on kukkunud."

Smiltinši sõnul ei oleks Siemens Mobility lepingu lõpetamine olnud mõistlik. Ühelt poolt peab Siemens Mobility tegema Eestile täiesti unikaalse lahenduse, teisalt on tellija ootused aja jooksul muutunud.

"Minu teada hankelepingut Siemensiga on muudetud kaheksa korda ja seal on täiendavaid töid juurde tulnud. Oli Narva, Tapa jaam. Nii et seal võib olla vastastikuseid ootuseid selle lepingu muutmise osas. Me saame protsessile anda hinnangu siis, kui see protsess on lõppenud ja töövõtjatega on lepingusuhted klaaritud," lausus kliimaministeeriumi raudteeosakonna juhataja Ain Tatter.

Tatteri sõnul on praegu teadmine, et uuel aastal saab elektrirongid Tartusse sõitma panna ajutise kasutusloa alusel, lõplik kasutusluba saadakse ilmselt 2027. aastal. Ka ajutine kasutusluba peaks võimaldama sõita kuni 160 km/h.

Riigi algsete plaanide järgi oleks elektrirongiga Tartusse saanud sõita juba 2024 aasta lõpust. Siemens Mobility kommentaari ei õnnestunud "Aktuaalsel kaameral" esmaspäeval saada.