Presidendi ja peaministri palk tõuseb 7303, riigikogu liikmel 4746 euroni

Aprilli esimesel päeval muutub tavapäraselt kõrgete riigiteenijate, sealhulgas presidendi, ministrite ja riigikogu liikmete, ametipalk. Indeksi, mille järgi palgad muutuvad, arvutab märtsi keskpaigaks välja rahandusministeerium.

Tänavune indeksi väärtus on 1,079. Sellega korrutatakse läbi kõrgeimate riigiteenijate indekseeritud kõrgeim palgamäär ehk palganumber, mida neli kõrgeimat riigiteenistujat on alates 1. aprillist 2021 saanud.

1. aprillist on vabariigi presidendi Alar Karise, riigikogu esimehe Jüri Ratase, peaministri Kaja Kallase ja riigikohtu esimehe Villu Kõve palk 7303 eurot. See on kuni järgmise aasta 31. märtsini riigiteenijate kõrgeim palgamäär.

Teiste kõrgete riigiametnike palkade arvutamiseks korrutatakse kõrgeim palgamäär läbi koefitsiendiga.

Riigikogu aseesimehe, riigikontrolöri, õiguskantsleri, riigikohtu liikme, riigi peaprokuröri, ministri, riigisekretäri, riigikogu komisjoni esimehe ja fraktsiooni esimehe palga koefitsient on 0,85 ning ametipalk alates 1. aprillist seega 6207 eurot (seni 5753 eurot).

Riigikogu komisjoni aseesimeeste ja fraktsiooni aseesimeeste ning ringkonnakohtu kohtuniku koefitsient on 0,75 ning nende palk on 5477 eurot (seni 5076 eurot).

Riigikogu liikme ning maa- ja halduskohtu kohtuniku koefitsient on 0,65 ja palk seega 4746 eurot (seni 4399 eurot).

Riikliku lepitaja, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku palga koefitsient on 0,55 ja 1. aprillist palk 4016 eurot (seni 3722 eurot).

Eesti Panga nõukogu esimees saab 1. aprillist palka 2556 eurot (koefitsient 0,35, seni oli palk 2368 eurot ) ja nõukogu liige 1825 eurot (koefitsient 0,25, seni oli palk 1692 eurot).

Kantslerite põhipalk on seaduse järgi 90 protsenti ministrile makstavast ametipalgast ehk 1. aprillist on see 5586 eurot (seni 5177 eurot).

Kõrgeima palgamäära indeksi arvutab rahandusministeerium igal aastal 15. märtsiks välja nii, et indeksi väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust. Selleks korrutatakse tarbijahinnaindeksi kasv 0,2-ga ja pensionikindlustuse laekumise kasv 0,8-ga ning korrutised liidetakse.

Aastal 2021 oli kõrgeima palgamäära indeks 1,016.