Päästeamet saadab Ukrainasse eridemineerijad

Viiemeheline meeskond sõidab Ukrainasse kolme sõidukiga ning hakkab edaspidi roteeruma.

Siseminister Kristian Jaani ütles reedel riigikaitse nõukogu kogunemise järel, et eridemineerijate saatmiseks on valmisolek juba praegu olemas.

"Sellel, et üldse appi minna Ukrainale, on ka loomulikult tingimused. Ja eelkõige tingimus on see, et meie enda inimeste turvalisus oleks igakülgselt kaitstud. Ja see ülesanne on suuresti vastuvõtjatel ehk Ukraina kolleegidel," ütles Jaani.