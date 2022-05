Scholz: Putini tingimustel dikteeritud rahu ei saa olla lahendus

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz ütles telekanalile ZDF antud intervjuus, et Vene presidendi Vladimir Putini tingimustel ette dikteeritud rahu ei saa olla lahendus ning Venemaa peab oma väed Ukrainast välja tõmbama. Samas ei plaani Scholz ise Kiievit külastada, sest on endiselt solvunud, et Ukraina otsustas Kiievis Saksa presidenti mitte võõrustada.

Scholz (SPD) lükkas esmaspäeva õhtul ZDF-i otsesaates tagasi süüdistused, nagu oleks ta oma Ukraina-poliitikas liiga kõhklev.

"Olen alati teinud kiireid otsuseid, kooskõlastanud liitlastega. Aga minu strateegia on käituda vastutustundlikult ja selge mõistusega," ütles ta intervjuus.

Scholz väitis, et Saksamaa abi - rahaline ja sõjaline - on aidanud Ukraina armeel vastu pidada ülekaaluka vastase vastu. Ta tunnistas ka, et Ukraina armee on olnud väga edukas.

Saksa kantsler rõhutas, et Saksamaa selge eesmärk on, et lahingud Ukrainas lõppeksid kohe ning et Venemaa tõmbaks oma sõdurid Ukrainast välja.

"Venemaa ei tohi võita ja Ukraina ei tohi kaotada," sõnas ta ja lisas, et Vene presidendi Vladimir Putini tingimustel ette dikteeritud rahu ei saa olla lahendus. Scholzi sõnul peab Venemaa Ukraina territooriumilt lahkuma. Samuti kinnitas ta, et Krimmi poolsaare annekteerimine 2014. aastal on jätkuvalt rahvusvahelise õiguse rikkumine.

Scholz kutsus taas üles endist kantslerit Gerhard Schröderit (SPD) oma ametikohtadelt Venemaa riigiettevõtetes tagasi astuma. Ta ütles, et Schröderi jätkamine neil kohtadel ka pärast sõda on "täiesti vastuvõetamatu". Samas rõhutas ta ka, et kantsler ei saa oma eelkäijale "käsku anda".

Solvunud Steinmeieri tõrjumise pärast

Saates tuli pikemalt jutuks ka see, miks pole Scholz erinevalt mitmetest teistest Euroopa riigijuhtidest endiselt Kiievit külastanud. Liidukantsler vastas, et seda takistab see, mis toimus Saksa president Frank-Walter Steinmeieriga.

Steinmeier tahtis Kiievisse minna koos Poola, Läti, Eesti ja Leedu riigipeadega, kes lõpuks ilma temata lahkusid, sest väidetavalt ei soovinud Ukraina Saksa presidenti vastu võtta tema aastatepikkuse Venemaa-sõbralikkuse pärast.

Scholz rääkis, et asjaolu, et president, kes oli äsja ülekaaluka häälteenamusega tagasi valitud, kuulutati ebasoovitavaks isikuks, on häiriv. Ta ütles, et Saksamaa on andnud Ukrainale palju sõjalist ja majanduslikku abi, mistõttu ei saa olla nii, et vastu öeldakse: "Aga president ei saa tulla."

Samas ei vaielnud Scholz vastu, kui teda intervjueerinud ZDF-i peatoimetaja asetäitja Bettina Schausten märkis, et kui Steinmeier peaks saama võimaluse Kiievit külastada, siis võiks seda teha pärast presidenti ka liidukantsler.

Scholz väitis, et teda ei häiri ka see, et CDU juht ja Bundestagi opositsiooniliider Friedrich Merz plaanib sel nädalal Kiievisse minna. Kantsleri sõnul andis Merz sellest ette teada ja pärast visiiti on neil plaanis ka omavahel kohtuda.

Melnõk: Scholzi solvumine pole riigimehelik

Ukraina suursaadiku Andri Melnõk kritiseeris Olaf Scholzi seisukohta, miks ta Kiievisse ei lenda ja nimetas seda alusetuks solvumiseks, mis pole riigimehelik. Ta kasutas väljendit "beleidigte Leberwurst" (otsetõlkes "solvunud maksavorst"), milline väljend tuleb saksa keelde kunagisest arusaamast, et maks on inimeste tervisehädade üheks põhjuseks, sealhulgas vihale.

"See ei ole riigimehelik. See puudutab kõige jõhkramat hävitamissõda pärast natside rünnakut Ukrainale. See pole lasteaed."

Melnõk ütles ka, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski võtab Scholzi Kiievis hea meelega vastu. Samas ta lisas, et Ukraina ei oota niivõrd sümboolseid visiite, vaid et Saksa valitsus viiks kiirelt ellu Bundestagi ettepaneku tarnida raskerelvi.