Boris Johnson: lääs tegi vea, et 2014. aastal Ukrainat ei aidanud

Johnson ütles, et Suurbritannia saadab Ukrainale 300 miljoni naela suurusest abipaketist relvi juurde.

Tema sõnul saab Ukraina Brimstone'i laevatõrjerakette ning Stormeri õhutõrjesüsteeme. Samuti saadetakse 13 soomusmasinat, et evakueerida tsiviilelanikke ümberpiiratud piirkondadest. Need soomusmasinad on väärt 660 000 naela ning need saadetakse, kuna Ukraina valitsus seda palus.

Lisaks saadab Suurbritannia radareid Ukraina linnu pommitavate suurtükivägede asukoha kindlaks tegemiseks, Ukraina vägesid varustavaid droone ning tuhandeid öövaatlusseadmeid.

Johnsoni hinnangul on Ukraina paljastanud Putini ajaloolise rumaluse ja suurima vea, mida vaid autokraat suudab teha.

"Putini viga oli tungida Ukrainasse ning teie põldudel ja tänavatel risustavad Vene soomukite korjused on monumendid mitte ainult tema rumalusele, vaid ka autokraatia ohtudele. Ta on teinud demokraatiale reklaami," rääkis Johnson.

Briti peaministri sõnul tegi lääs 2014. aastal vea, kui ei aidanud Ukrainat ajal, mil Venemaa Krimmi annekteeris.

"Meie, kes oleme teie sõbrad, peame olema 2014. aastal juhtunu pärast alandlikud, sest Ukrainasse tungiti esimest korda, kui Ukrainalt võeti Krimm ja algas sõda Donbasis," kõneles ta.

"Tõde on see, et me olime liiga aeglased mõistmaks, mis tegelikult toimus ja me ei suutnud kollektiivselt kehtestada sanktsioone, mida oleksime pidanud siis Vladimir Putinile kehtestama. Me ei tohi teha uuesti sama viga," rääkis Johnson.

Johnson ütles, et Ukraina võidab sõja ning saab uuesti vabaks riigiks. "Mul on teile täna üks sõnum: Ukraina võidab, Ukraina saab vabaks. Te olete oma saatuse sepad ja mitte keegi ei saa ega tohiks ukrainlastele midagi peale suruda, meie Ühendkuningriigis juhindume teist," rääkis ta.