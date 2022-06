Scholz: Putiniga rääkimine on vajalik

"Putiniga rääkimine on täiesti vajalik ja ma jätkan sellega, samuti Prantsusmaa president (Emmanuel Macron)," sõnas Scholz intervjuus dpa-le.

Scholzi sõnul on tema sõnum Putinile see, et viimane "eksib, kui arvab, et röövib Ukrainalt territooriumi ning loodab seejärel, et ajad muutuvad ning kõik muutub jälle normaalseks".

"Sa pead viima oma väed välja ning jõudma Ukrainaga kokkuleppele, mis on Ukraina inimestele vastuvõetav ja õige," pöördus Scholz intervjuus Kremli poole.

Scholzi sõnul tuleb mõista, et Venemaa ei tohiks dikteerida rahu tingimusi Ukrainaga.

Scholz külastas sel nädalal koo Macroni ning Itaalia peaministri Mario Draghi ja Rumeenia presidendi Klaus Iohannisega Ukrainat.

Scholz on pärast Venemaa täiemahulise invasiooni algust 24. veebruaril pidanud Putiniga mitu telefonivestlust. Tema kontaktid on pälvinud kriitikat, muu hulgas on Poola president Andrzej Duda võrrelnud seda Adolf Hitlerile helistamisega.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba hoiatas ajakirja Foreign Policy veergudel algatuste eest, mille eesmärk on kutsuda Kiievit üles sõlmima diplomaatilist kompromissi Moskvaga. Tema sõnul ollakse selliste juttudega eksiteel.

Tema sõnul tõrjub Venemaa kõik sisukad läbirääkimised, kuna eeldab, et lääne toetus Ukrainale hakkab aja jooksul kahanema.