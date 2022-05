Keskerakond tasus keelatud annetuse 843 000 eurot

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et erakonna jaoks on olnud niivõrd suure summa maksmine lühikese aja jooksul suureks katsumuseks, kuid eesmärk oli otsus täita õigeaegselt ning sellega sai erakond hakkama enne tähtaega.

"Oleme teinud väga suuri jõupingutusi, hoides märkimisväärselt kokku erakonna tegevuskuludelt, vähendanud tööjõukulusid ja turunduskulusid ning teinud konkurentidega võrreldes väiksema kohalike omavalitsuste valimiskampaania. Väga suur abi on olnud toetajate liikmemaksudest ja annetustest. Ma tänan kõiki, kes tulid sel hetkel erakonnale appi, see näitab meie tugevust, ühtsust ja usku Keskerakonda," ütles Ratas.

Ratas tõi välja, et Keskerakond tasus erakonnale edastatud arved ja täitis teadaolevad lepingulised kohustused toona koostööd teinud ettevõttele, kuid kohtuvaidluste tulemusel leiti siiski, et teenuseosutaja kasumimarginaal ei olnud piisavalt suur ning osa osutatud teenustest loeti keelatud annetuseks. "Kohus on oma otsuse teinud ning erakond austab seda. See on olnud meie jaoks väga keeruline vaidlus, kuid saame nüüd pöörata uue lehekülje selles väga pikas ja ammuses küsimuses," lisas Ratas.

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi lisas, et erakonnakaaslaste tugi on olnud otsuse täitmisel väga oluline, erakonda on toetanud nii valitsuse liikmed, riigikogu liikmed, omavalitsustegelased, aga ka väga paljud lihtliikmed – kahe kuuga ca 200 inimest. "Nägime juba viimastel kohalike omavalitsuste valimistel, et erakonnaliikmed on valmis koduerakonda toetama – kandidaadid panustasid oma isiklikke vahendeid enam kui 434 000 euro ulatuses, mida oli kordades rohkem kui teistel erakondadel kokku. Ka selle otsuse täitmisel on suurim roll just erakonna liikmetel."

Erakonna peasekretär tõdes, et erakonna tegevus peab jääma ka edaspidi kokkuhoidlikuks ning niivõrd suure summa tasumine saab mõjutama ka 2023. aasta valimiskampaaniat. "Täna on valimiskampaania maksumusest veel vara rääkida, kuid selgelt saab see olema väiksem kui eelmistel riigikogu valimistel, jäädes tõenäoliselt samasse suurusjärku möödunud kohalike omavalitsuste valimistega," selgitas Hanimägi.

Midfield pöördus 2019. aastal ERJK poole väitega, et Keskerakond on saanud 1,27 miljoni euro ulatuses keelatud annetust. Erakond ei nõustunud sellega, põhjendades, et kõik lepingud on osapoolte vahel täidetud ning arved tasutud. Aastatel 2009–2016 tasus erakond Midfieldile 2 253 424,98 eurot. Sellele summale lisandus arbitraaži otsus, mille järgi maksti 533 000 eurot. Midfield ja ERJK arvutasid kaudsel meetodil tagantjärgi, et ettevõtja brutokasumi marginaal oleks pidanud olema suurem vaatamata teenitud kasumile, mistõttu tegi ERJK erakonna ettekirjutuse, millega viimane ei nõustunud.

Erakond põhjendas muu hulgas, et teenuse tellija ei saa ega pea teadma teenuseid tellides, milline on teenusepakkuja "keskmine" hind teiste klientide jaoks või kas mõni konkurent pakub sarnast teenust suurema või väiksema kasumiga, vaid erakond lähtub kokkulepitud töö mahust ja teenusepakkuja küsitud hinnast, mis ka tasuti. Niisamuti tuleb arvesse võtta tegureid, mis hinnakujundust kõigis sektorites mõjutavad – pikaaegne kliendisuhe, tellitud mahud, alltöövõttude maht, teenuse olemus jm. Samuti pole võimalik teenust ostes isegi teoreetiliselt ette teada, milline on teenusepakkuja enda või reklaamiteenuste sektori keskmine kasumimarginaal, mis selgub tegelikult alles retrospektiivselt majandusaasta aruannete esitamise järgselt.

1. märtsil otsustas riigikohus, et jõusse jääb ringkonnakohtu otsus, mille järgi kaudsel meetodil arvutatud summat küll oluliselt vähendati, kuid siiski tuli erakonnal maksta Midfield OÜ-le raha juurde seoses 2009-2015 kampaaniate korraldamisega. ERJK arvutas kohtu juhiste järgi lõplikuks summaks 843 000 eurot tasumise tähtajaga 13. mai.