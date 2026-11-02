Pangakontota Koos võib tasuda valimiskautsjoni ka sularahas

Justiitsministeeriumi asekantsleri Heddi Lutteruse sõnul võib endiselt pangakontota olev erakond Koos erandkorras valimiskautsjoni ka sularahas tasuda. Kautsjoni tasumisel tuleb siiski järgida kõiki erakondade rahastamise ja aruandluse nõudeid.

"Erakonnaseadus (EKS), mis reguleerib erakondade asutamist, erakondade tegevust ning erakondade rahastamise järelevalve korraldust, ei kohusta registreeritud erakonda omama või avama krediidiasutuses kontot," ütles Lutterus vastuskirjas erakonna Koos esindaja Igor Hopi selgitustaotlusele.

"Kui erakond täidab raamatupidamise seadusest ning EKS-st tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt ning hoiab finantsdistsipliini kontot omamata, siis kuigi see ei ole tavapärane praktika, ei ole konto mitte omamise fakt iseenesest erakonnale ette heidetav," lisas ta.

Lutterus osutas, et Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) kodulehel olevatest rahastamise aruannetest nähtub, et Koos Erakond on esitanud tulude ja kulude aruandeid.



Lutterus märkis, et riigikogu valimise seaduses (RKVS) kautsjoni tasumise regulatsiooni kehtestamisel on tõenäoliselt seadusandja eesmärk olnud välistada sularahas kautsjoni tasumine. Sellepärast tuleb tema sõnul erakonnal koos muude kandideerimise dokumentidega, esitada kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia, kuid seadusest ei tulene nõuet, et erakond peab rahandusministeeriumile ülekannet tegema kasutades erakonna kontot.

"Kandideerimise kontekstis on oluline ainult see, et kautsjon oleks erakonna poolt õigeaegselt rahandusministeeriumi arvele tasutud. Kautsjoni tasumiseks sularahas peaksite välja selgitama, millised krediidiasutused või muud ettevõtted vastavat teenust pakuvad ning arvestama, et teenuse kasutamisega võib kaasneda teenustasu või

limiidi piirangud," selgitas Lutterus.

Lõpetuseks märkis Lutterus, et erakonna kui mittetulundusühingu raamatupidamine kontot omamata on erandlik olukord ning kindlasti ei suurenda selline praktika erakonna rahastamise läbipaistvust ega usaldusväärsust.

"Samas ei ole alust välistada erakonna poolt kautsjoni tasumist sularahas, eeldusel, et

erakond on järginud kõiki EKS-s sätestatud erakonna rahastamise läbipaistvuse ning aruandluse nõudeid ning erakonna tulu pärineb lubatud allikatest," ütles Lutterus.

Erakond Koos on olnud hädas sellega, et pangad keelduvad neile pangakonto avamisest, mis omakorda tekitab küsimuse, kuidas saab erakond eelseisvatel riigikogu valimistel kandidaatide eest kautsjoni tasuda.

Kevadistel riigikogu valimistel täisnimekirja esitamine maksab 118 250 eurot.