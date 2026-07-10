Erakonnad koguvad riigikogu valimisteks raha

Erakonnad koguvad raha lähenevateks valimisteks ja mitmel parteil on tasuda ka võlad. Eelmise aasta kohalikest valimistest on kohustused endiselt üleval näiteks Reformierakonnal ja Parempoolsetel.

Keskerakonna tulu teises kvartalis oli 274 000 eurot. Peasekretär Anneli Ott ütles, et erakonna liikmed maksavad liikemaksu ja teevad annetusi. Liikmemaksust saadi 18 000 eurot ja annetati umbes 70 000.

"Jätkuvalt täidame oma kohustusi - pangalaen järgmise aasta märtsini ja on ka maksuametis kohustused tulumaksu osas. Erakonnal laenukohustust on meil ligi 260 000 ja makusuameti graafik on meil 140 000 juures," ütles Ott.

Kohalike valimiste eel annetati erakonnale 450 000 eurot ning erakonna liikmete annetuste toel plaanib Keskerakond ka riigikogu valimiskampaaniat.

Isamaa peasekretär ütles, et kohalikest valimistest jäänud arved on tasutud ja võlgu erakonnal ei ole. Liikmemaksust ja annetustest kogus erakond teises kvartalis umbes 170 000 erurot. Valimiskampaania maksumust Isamaa alles arvutab.

"Nii, nagu inimestel ja ettevõtetel on elu läinud kallimaks, on ka erakondadel, et nende summadega, mida eelmine kord kasutati parlamendivalimisteks või isegi kohalikeks valimisteks, need summad on läinud suuremaks, kui tahta teha samas mahus, aga üle oma varju ei hüppa," lausus Isamaa peasekretär Andres Metsoja.

Reformierakonna tulu oli teises kvartalis 489 000 eurot, millest suurema osa moodustas riigi toetus. Erakond on püüdnud teises kvartalis olla kokkuhoidlik ja säästa raha valimiskampaaniaks.

"Reformierakonna valimiskampaania tuleb umbes samas suurusjärgus, nagu ta oli neli aastat tagasi. Meil on väikesed kohustused veel tasumata 2025 KOV valimistest aga need kohustused saavad tasutud augustiga," sõnas Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga.

Parempoolsete tulu oli teises kvartalis 128 000, millest annetati 120 000. Kohalikest valimistes on jäänud veel arveid, mis tuleb Parempoolsetel maksta.

"Sellega me oleme esimesel poolaastal tegelenud, märkimisväärselt neid vähendanud, aga me oleme kohustatud neid veel ka selle aasta kolmandas kvartalis oma partneritele tasuma. Tänase seisuga on meil veel KOV valimiskampaaniast arveid üleval 160 000 euro ulatuses," ütles Parempoolsete aseesimees Kristjan Vanaselja.

Vanaselja sõnul kavatsevad Parempoolsed riigikogu valimiskampaanias olla nähtavad, kuid kampaaniat nad alles plaanivad.