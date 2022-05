Kolme päevaga kerkis esimese 5G sagedusloa hind 2,6 miljoni euroni

Teisipäeval pandi oksjonile esimene kolmest sagedusalast. Kuna 5G-turule püüdlejaid on neli ehk Elisa, Telia, Tele2 ja Bite, oodatakse tihedat konkurentsi kõigil enampakkumistel.

Sageduslubade alghind on 1 597 000 eurot. Igasse tööpäeva mahub kolm kirjalikku pakkumiste vooru. Teisipäeva õhtuks pakuti esimese loa eest kaks miljonit eurot, kolmapäeva õhtuks oli hind 2,3 miljonit, neljapäevane kõrgeim pakkumine küündis tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti teatel 2,6 miljoni euroni.

Enampakkumise saab lõpetada nii-öelda tühi voor ehk kui keegi enam kõrgeimat pakkumist ei ületa, kuulutatakse võitja välja ja tema saab esimese sagedusloa. Kohe pärast seda pannakse oksjonile teine sagedusluba. Esimese enampakkumise võitja teist ja kolmandat luba püüda ei tohi.

Teisipäeval pandi enampakkumisele sagedusvahemikud 3410–3480 MHz ja 3600–3660 MHz. Kõrgem ja madalam sagedusala on märgitud igale loale. Asi on selles, et madalamaid alasid on lihtsam kasutada, samas kui alates 3600 MHz-st kehtivad rangemad piirangud. Eriti Ida-Eestis tuleb seal tegutsemiseks küsida luba Venemaalt, sest venelased tarvitavad sama ala oma kosmosesideks.

Konkursitingimustes on arvestatud, et kui Venemaa oma piirangud kaotab, jagatakse sagedusalad ringi. Sellisel juhul tekiks kolm suuremat blokki, 3410–3540 MHz, 3540–3670 MHz ja 3670–3800 MHz.

Kas ja millal see päriselt juhtub, ei tea keegi. Praegu tuleb telekomifirmadel arvestada, et kõigile jääb kaks väiksemat 60–70 megahertsi laiust sagedusala.