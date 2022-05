USA aktsiaturul toimus üks aegade järsemaid langusi

Dow Jonesi tööstuskeskmine tegi selle aasta suurima languse kõigest 24 tundi pärast seda kui indeks kerkis kõrgeimale tasemele pärast 2020. aastat. Dow Jones kaotas neljapäevase börsipäeva lõpuks oma väärtusest kolm protsenti.

Nasdaqi liitindeks kukkus viis protsenti, mis on suurim ühepäevane langus pärast 2020. aasta juunit. Päeva keskel oli Nasdaq vahepeal kuus protsenti languses.

S&P 500 langes 3,6 protsenti. 95 protsenti indeksisse kuuluvast 500 aktsiast langes.

Tagasiminek pühkis minema kolmapäeval Wall Streetil valitsenud eufooria, mis järgnes Föderaalreservi juhi Jerome Powelli kommentaarile, et keskpank ei kavatse oma järgmisel koosolekul tõsta intressimäärasid 0,75 protsendipunkti. Kuivõrd USA inflatsioon on kõrgeimal tasemel 1980. aastatest saadik, on turud määrade tõstmist oodanud ja aeglasem kasvutempo päästis kolmapäeva pärastlõunal valla osturalli.

Neljapäevaks oli aga optimism kadunud. Kõige aktiivsemalt müüdi tehnoloogiaaktsiaid, mida saadavad tänavu tõsised raskused, pärast aastaid turgude tipus olemist. Tesla kaotas 8,3 protsenti ja Amazon 7,6 protsenti oma väärtusest.

Pankade aktsiad, mis on majandusootuste selgeim näitaja, kukkusid 2,7 protsenti.

Principal Global Investorsi peastrateeg Seema Shah märkis, et kolmapäeval toimus turgudel kergendusralli ning neljapäevaks jõudis kohale arusaamine, kui keeruliseks on olukord aktsiate jaoks muutumas. Ta pidas silmas nii kõrgemaid intressimäärasid kui ka tugevamat USA dollarit, mis mõjutab rahvusvaheliste ettevõtete tulusid välismaal.

Neljapäevane müügilaine ilmestas taas, kui heitlikud on sel aastal USA aktsiaturud ja kui murelikud on investorid sellepärast, milline mõju võib olla intressimäärade tõstmisel pärast aastaid kestnud lõtva rahapoliitikat.