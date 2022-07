USA föderaalreserv tõstis intressimäärasid 0,75 protsendi võrra

Intressimäära tõstmist toetasid kõik intressikomitee liikmed, vahendas The Washington Post.

Ametnikud selgitasid, et pärast juunikuist kohtumist on majanduses märke aeglustumisest ning täiendavad intressitõusud on tõenäolised.

Ametnikud on intressimäärasid tõstnud alates märtsist neljal korral, alustades nullilähedasest tasemest. USA föderaalreserv tõstis intressimäärasid nii kiires tempos viimati 1980. aastatel. Kuni tänavu juunini ei olnud USA keskpank tõstnud intressimäärasid 0,75 protsendi võrra alates 1994. aastast.

USA-s on inflatsioon kiirenenud alates eelmise aasta märtsist. Pärast koroonapandeemiat majanduse taasavamise ja valitsuse stiimulpakettide järel on nõudlus kasvanud, Venemaa täiemahuline invasioon Ukrainasse on põhjustanud häireid tarneahelates ning tõstnud energia ja kaupade hindu.