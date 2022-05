Kolm vabariiklasest kuberneri lubasid kaitsta abordiõigust

USA ülemkohtu enamus toetab varasema kohtuotsuse muutmist, mis kuulutas kogu riigis abordi tegemise õiguse seaduslikuks. Massachusettsi, New Hampshire'i ja Vermonti vabariiklasest kubernerid ei toeta muudatust, vahendas The Times.

Massachusettsi kuberner Charlie Baker mõistis muudatuse hukka kui suure tagasilöögi naiste jaoks nendes osariikides, kus puuduvad vastutustundlikud seadused. Bakerit toetas ka Vermonti kuberner Phil Scott.

"Vermontis kaitstakse ja säilitatakse kõigi naiste põhiõigused- ja vabadused. See jääb püsima, sõltumata sellest, mis toimub ülemkohtus," ütles Scott.

New Hampshire'i kuberner Chris Sununu lubas samuti kaitsta naiste õigusi. "Nii kaua, kuni ma olen kuberner, on need naistele mõeldud tervishoiuteenused ohutud ja seaduslikud," ütles Sununu.

Ülemkohtu liikmete enamus hääletas selle poolt, et muuta märgilise kohtumenetluse Roe v. Wade käigus tehtud otsust, selgub kohtunik Samuel Alito koostatud esialgsest dokumendist. 1973. aasta Roe v. Wade otsus tagas föderaalse põhiseadusliku kaitse abordiõigustele.

"Roe eksis algusest peale rängalt. Me leiame, et Roe otsust tuleb ümber muuta," kirjutas Alito. Kohus peaks lõpliku otsuse tegema juunis.

Mõned osariigid nõuavad juba enne kohtuotsust, et tuleb kehtestada uued piirangud. Louisiana osariigi parlament kiitis kolmapäeval heaks seaduseelnõu, mis lubab raseduse katkestanud naisi süüdistada mõrvas.

"Ei mingeid kompromisse, me ei oota enam. Verevalamine meie maal on nii suur, et meil on kohustus kaitsta meie seas kõige nõrgemaid," väitis eelnõu kaasautor Brian Gunter.

Vabariiklaste konservatiivsed aktivistid on aastakümneid taotlenud abordi keelustamist, kuid tähtsad vabariiklased on selle suhtes olnud ettevaatlikud. Nad kardavad, et ülemkohtu muudatused võivad mõjutada vahevalimiste tulemusi.

Demokraadid loodavad, et vaidlus abordi õiguste üle ärgitab nende toetajaid, mis toob novembris kaasa suurema naissoost valijate toetuse.