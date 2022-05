Läti peab esmaspäeval Ukraina-vastase agressiooni ohvrite mälestuspäeva

Läti valitsus on kuulutanud tänase päeva Venemaa Ukraina-vastase agressiooni ohvrite mälestuspäevaks ning kutsub elanikke üles mitte külastama okupatsiooni ülistavaid, veel järelejäänud monumente, teatab Läti Rahvusringhääling.

Samuti kutsutakse lätlasi üles keskpäeval ja veidi enne kella kaheksat õhtul akent avama, Ukrainale vaikusehetke pühendama ning Läti ja Ukraina hümni mängima.

Mälestuspäeva tõttu on keelatud korraldada avalikke meelelahutusüritusi ja pidustusi. Ka ilutulestik on leinapäeval keelatud ja politseil on õigus ilutulestiku korraldajaid trahvida ka siis, kui ilutulestik lastakse õhku eraalalt.

Politsei teatab, et on valmis ennetama kõiki ilminguid, mis ei vasta päevameeleolule.

Politseijuht Armands Ruksi sõnul trahvitakse Venemaad ülistavate sümbolite, sealhulgas Georgi lintide ja lippude eest rangelt. Politsei juhib tähelepanu, et ebaseadusliku tegevuse, sõja ja agressiooni ülistamise ning huligaanitsemise eest kaasneb nii haldus- kui ka kriminaalvastutus.

Politsei hakkab jälgima inimeste liikumist Riia Võidu pargi ümbruses, kus asub ka samanimeline monument. Ligipääs monumendile on tõketega piiratud.