Aasta eurooplase tiitli pälvis Slava Ukraini eestvedaja

Tiitli, millega Euroopa Komisjoni Eesti esindus ja Euroopa Liikumine tunnustavad inimest või organisatsiooni, kes on aidanud seista euroopalike väärtuste eest, suurendada Eesti inimeste teadlikkust Euroopa Liidust ning teinud Eesti Euroopas nähtavamaks, andis üle president Alar Karis.

Lehtme ütles tiitlit vastu võttes, et raske on leida sõnu ja töö Ukraina abistamise nimel jätkub. "Rindel käimine on toonud selge arusaama, kust läheb vabaduse piir – ühel pool on Venemaa ja teisel pool Euroopa," ütles Lehtme.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela sõnas aasta eurooplast õnnitledes: "Johanna-Maria on meile näidanud, kuidas iga inimene suudab maailma paremaks muuta. Meie õnn on elada vabas Euroopas, kus see on võimalik – tuleb vaid ise peale hakata!"

Aasta eurooplase aunimetust antakse välja 2005. aastast, viimati pälvis selle tiitli geeniteadlane Andres Metspalu.