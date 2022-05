ERR Riias: Läti võimuliit tahab Riias Võidu monumendi maha võtta

Lätis oli esmaspäeval seimi otsusega Ukraina sõja ohvrite mälestuspäev. Samas kogunesid tuhanded peamiselt vene keelt kõnelevad inimesed Riia Võidu parki ja teiste Nõukogude mälestusmärkide juurde võidupüha tähistama. Läti koalitsioon leppis aga õhtul kokku, et parlament kõrvaldab peagi juriidilised takistused, et Võidu monument maha võtta.

Võidu sammas ja park Riias, teiselpool Daugavat oli esmaspäeval piiratud kahekordsete tõketega – ühed aiad paigaldas Riia linnavalitsus, põhjendades seda varisemisohuga. Teised, kollased tõkked, tõi kohale politsei. Lehvisid Läti ja Ukraina lipud, näha sai Ukraina sõjakoledusi kujutavat näitust.

Sõjasümboolika oli keelatud. Politsei ja riigi kaitseteenistus kutsusid sinna mitte tulema – liiklus oli ümber korraldatud, peatuskohad ja trammipeatused suletud –, kuid sellest hoolimata tuldi ja tuldi lilli tooma. Tõsi, otse samba juurde neid panna ei lubatudki – õied tuli asetada lauale, kust need sambani edasi toimetati.

"Siis oli Nõukogude Liit, mille koosseisus olid nii Venemaa kui ka Ukraina. Ka ukrainlased panustasid sellesse võitu. Kuid see, mis toimub praegu ja mida teeb Putini režiim – pole mõtet sellega seostada võidupäeva, mis on paljude jaoks püha," ütles Jelena.

"Jah, ka mina leian, et nende kahe sündmuse vahel puudub side. Häbi on selle pärast, mis toimub praegu Ukrainas – eriti meil, kel on vene juured. Kuid ikkagi ei mõjuta see kuidagi 9. mai tähendust," lausus Ludmilla.

Riias Võidu monumendi juures saab jälle kokku palju erinevaid maailmavaateid ja tõdesid. Kui tavaliselt on seal olnud suured pidustused – tõmmatud lõõtsa ja lauldud –, siis seekord olid üritused kõik keelatud ja sai tuua lilli. Küll aga võib see üldse olla viimane kord, sest Lätis arutletakse üsna tõsiselt selle ausamba mahavõtmise üle.

Samas aga oli täna Lätis Ukraina sõja ohvrite mälestuspäev. Presidendilossi torni heisati hommikul hümnihelide saatel ka Ukraina lipp. Ja kaks korda päevas kutsuti kõiki avama oma aknad ja hetkeks seisatuma.