Saksamaa valmistub Vene gaasitarnete ootamatuks katkemiseks

Saksa majandusministeeriumi koordineeritavad ettevalmistused näitavad kasvanud muret võimaluse pärast, et Euroopa suurima majanduse ning selle terase-, plastide- ja autotööstuse jaoks olulised energiatarned võiksid katkeda, tõdes Reuters.

Ehkki tegevuskava Vene gaasitarnete peatumiseks on suures plaanis paigas ning see näeb ette valitsuse abi ettevõtetele, on plaani täpsemad detailid veel lahtised. Kolm ametnikku rääkisid Reutersile, et valitsus on valmis andma energeetikafirmadele täiendavaid laene, toetama neid tõusvate energiahindadega toimetulekul ning võib isegi võtta kriitilise tähtsusega ettevõtted nagu nafta rafineerimistehased oma kontrolli alla.

Reutersi kommentaaripalvele viitas Saksa majandusministeerium minister Robert Habecki varasematele avaldustele, et riik on viimastel nädalatel teinud intensiivseid pingutusi Vene energiasõltuvuse vähendamiseks.

Aprillis kinnitas Berliin regulatsioonid, mis lubaks valitsusel viimases hädas energiafirmad oma juhtimise alla võtta.

Samas ei ole selge, kuidas toimuks näiteks Poola piiri ääres Schwedtis asuva ka Venemaa Rosneftile kuuluva naftarafineerimistehase PCK ülevõtmine. Tehas töötleb enamuse Saksamaale saabuvast Vene naftast ja Euroopa Liidu kavandatav naftaembargo võib selle töö peatada.