Demineerijad peavad Ida-Virumaal pommitalguid

Maakonna ohutumaks tegemisse on kaasatud üle 40 inimese ja päev enne tööde lõppu on päästjad leidude rohkusega rahul.

"Kokku oleme leidnud erinevaid asju üle 700. Neist pool on padrunid ja teine pool on lõhkekehad ja sütikud. Täna on leitud 220-millimeetrine suurtükimürsk, mis sisaldab 30 kilogrammi lõhkeainet – see on kõige suurem leid. Kõige haruldasem leid on üks vana mortiiri laeng," rääkis "Ida kõmina" juht Raido Taalmann.