Leht: Venemaa võib reedel peatada gaasitarned Soome

Ajaleht Iltalehti andmetel hoiatasid Soome poliitikud, et Venemaa võib reedel riiki gaasitarned lõpetada. Soome president ja peaminister teatasid neljapäeval tehtud ühisavalduses, et soovivad Soome astumist NATO-sse.

Iltalehti ei täpsustanud, kust hoiatus pärines. Kaitseminister Antti Kaikkonen kommenteeris neljapäeval lehe väiteid.

"Ma ei saa neid andmeid sellisel kuju kinnitada. On teada, et Euroopas arutatakse praegu gaasitarneid Venemaalt läände," ütles Kaikkonen.

Suurem osa Soomes kasutatavast gaasist pärineb Venemaalt, gaas moodustab siiski vaid viis protsenti riigi aastasest energiatarbimisest.

Venemaa gaasist ilmajäämine tähendaks aga, et suurfirmad nagu Neste peaksid leidma alternatiivsed energiaallikad.

Soome valitsus teatas 5. mail, et riik on valmis selleks, et Venemaa katkestab gaasitarned. Soome ei plaani Vene gaasi eest tasuda rublades.

Venemaa peatas hiljuti gaasitarned Poolasse ja Bulgaariasse, sest riigid ei nõustunud Venemaale gaasi eest rublasid maksma. Neljapäeval teatas Gazprom, et peatas ka gaasitarned läbi Poola Jamal-Euroopa gaasijuhtme.