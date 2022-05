Ühendus Baltikumiga katab Soome gaasivajaduse sügiseni

Soome gaasifirma Gasumi teatel võib Venemaa laupäeval lõpetada Soomele gaasi müügi, kuna riik keeldub tarnete eest rublades tasuma.

"Lühemas vaates, sellel suvel ei ole gaasiga probleeme näha. Kuuldavasti on ka nii, et Soome saab siis, kui Vene gaasi ei ole, gaasi meie juurest Balticconnectori kaudu siiski kätte," ütles võrguettevõtte Elering kommunikatsioonijuht Ain Köster.

Gaasimüüjad on viimastel kuudel Läti Incukalnsi gaasihoidlasse omajagu gaasi kogunud ning kuna suvisel perioodil on tarbimine väiksem, katab ka Leedu Klaipeda LNG-terminal suvel jooksva tarbimise nii Balti riikides kui ka Soomes, ütles Köster.

Ka Eesti Gaasi juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul Soome ja Venemaa vahelise kaubanduse katkemine lähemal ajal Eesti tarbimist ei mõjuta.

"Tõsi on see, et Gasum on sellise teate andnud ja meie teada on soomlastel plaan viia gaasi Eesti poolt Soome läbi Balticconnectori. Nende esmased mured on seotud sellega, et kui Balticconnector ei peaks miskipärast töötama või tema maht peaks täis saama, ei saa kogu vajalikku kogust Soome poole üle viia. Aga lähitulevikus tõenäoliselt soomlaste Gasum viib Soome seda gaasi, mida on varem salvestanud Incukalnsi maa-alusesse mahutisse ja sellega katab oma klientide vajaduse Soomes," kirjeldas Kaasik.

"Mis puudutab meie kliente Soomes – meil on ka neid üksjagu –, nende puhul jätkub varustus vanaviisi. Juba varasemalt viisime gaasi Eesti poolt Soome poole läbi Balticconnectori ja teeme seda edasi," rääkis Kaasik.

Talveks on vaja uusi lahendusi

Balticconnectori läbilaskevõime on aga piiratud. Kösteri sõnul pole see suvel probleemiks, kuid suviseks madalhooajaks planeeritakse tavaliselt ka gaasitorude hooldusi ning see on plaanis ka näiteks Lätil.

Soome tarbimist võib impordivõimaluse ära langemine siiski mõjutada. Gasum on ettevõtteid hoiatanud, et kodutarbijatel gaasist puudu ei jää, kuid vähene gaasitarne võib mõjutada tööstusettevõtteid. Soome gaasitarbimisest moodustab tööstus kaks kolmandikku, Eestis võtavad tööstus- ja äriettevõtted enda alla poole gaasitarbimisest.

Kaasiku sõnul on suvisel ajal Soome tarbimine nii madal, et Balticconnectori läbilaskevõimest piisab. "Kui jõuame sügisesse, talve, siis talvel kindlasti ei mahu kõik läbi, sügisel võivad hakata tekkima esimesed probleemid. Aga kindlasti eksisteerib ka võimalus, et Gasum leiab mingit moodi kokkuleppe Gazpromiga ja saab oma Imatra piiripunktist gaasi edasi tarnida, soomlastel neid valikuid on vähe kahjuks," ütles ta.

Kösteri sõnul on võtmesõnaks LNG-terminali rajamine. "Talvisel perioodil Leedu terminal üksi ja Incukalnsi hoidla ei suuda kogu tarbimist katta. Sellepärast mitu riiki tegelevadki paralleelselt LNG võimekuse arendamisega. Soome on arendanud iseseisvalt välja võimekuse, Eestis on erainvestorid võtnud initsiatiivi ja arendavad projekti Paldiskis, ka Lätist on kuulda sarnaseid uudiseid," rääkis Köster.

Suvine tarbimine ei võimalda talveks koguda

"Tingimata on tarvis talveks võimalust juurde ja loodame, et Eesti projekt, mis paistab olevat kõige kiirem ja realistlikum selle talve vaates, saab talveks valmis. Muidugi see projekt on ka selline, et kui tahame aasta lõpuks saada seda võimekust, tuleb püstitada maailmarekord. Aga meil on seda võimekust tarvis," ütles Köster.

Kösteri sõnul peab arvestama ka sellega, et rublamaksete tõttu gaasitarnete peatamise küsimus ei mõjuta vaid Baltikumi, Soomet ja Poolat, vaid kõiki Euroopa gaasimüüjaid, ning LNG-ga kaubeldakse globaalsel turul.

Kaasiku sõnul on Eesti Gaasi klientide varustus mõneks ajaks tagasi. "Me otsest mõju oma klintide varustamisele ei näe. Mis on küll kindlasti mõju meie piirkonnale, on see, et kui praegu soomlased ei impordi Venemaalt gaasi ja Baltikumis ka seda praktiliselt ei impordita, siis kui ainus uue gaasi allikas on Klaipeda terminal, siis lihtsalt ei jagu sellest mahuti täitmiseks. Paraku see kogus, mis Klaipedast liigub meie turule, sellega napilt katab ära jooksva vajaduse suvel ja mahuti ei lähe täis. See on eeloleva talve suhtes üks potentsiaalne riskikoht, et mahuti täituvus Lätis jääb võrdlemisi madalaks," ütles Kaasik.

Kaasiku sõnul on üheks lisapingeks turul uus gaasiühendus Poolaga, mis teeb talvevaru soetamise Incukalnsi mahutisse keerulisemaks.

Paldiski LNG-terminali valmimine aitaks kaasa turul tasakaalu saavutamisele. "Ma väga loodan, et see terminal tuleb siia sügiseks, alternatiivne võimalus on see, et ühel või teisel viisil Vene gaasi edasi imporditakse. Täna on püütud seda nii palju kui võimalik vältida," sõnas Kaasik.