Enamik pensionifonde on pool aastat miinuses olnud

Swedbanki fond 1970. kuni 1979. aastal sündinutele, kus on mahult kõige rohkem Eesti pensionikogujate raha, näitas terve aasta jooksul negatiivset tootlust.

"Eelmise aasta lõpust hakkasid turud langema, langus on ka praegu jätkunud ja seekord on siis tõesti langenud nii aktsiad kui ka võlakirjad. Ilmselgelt on siin taga tegelikult praegu jätkuvalt ikkagi väga kõrged inflatsiooninumbrid ja kindlasti tulevikuväljavaated sõltuvad väga palju ka selles, kuidas keskpangad neid inflatsioonimäärasid suudavad ohjata," selgitas Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonnajuht Kaire Peik.

"Üldiselt praegu ei märka, et oleks jalgadega hääletanud, pigem on meie eelmisel nädal välja saadetud teavitusest näha, et inimesed on meie oma fonde omavahel vahetanud."

Suuruselt kolmanda fondi, SEB Progressiivse, tootlus oli läbi aasta veelgi madalam.

"Selle aasta algus on olnud päris raske ja mis selle aasta algust eristab, on see, et miinuses on ka madalama riskiga fondid," kommenteeris SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev.

Vaid suuruselt teine fond, LHV L näitas aasta jooksul läbivalt positiivset tootlust.

"See aasta on olnud kõikidel pensionifondide indeksitel ikka nigel aasta. LHV suuremad ja aktiivselt juhitud pensionifondid on ka praegu eelkõige teistest selgelt eristuva strateegia tõttu siiski napilt küll, aga siiski plusspoolel," ütles LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu.

Kõige tugevama kukkumise aasta jooksul on suurematest fondidest teinud Luminor A, kuid Luminor pangal polnud reedel võimalik tulemusi kommenteerida. Fondijuhtide hinnangul tuleks pensioniraha kogujal jälgida pikaajalist tootlust.

"Isegi kui meil on siin praegu kõrge inflatsioon – meil on ka ajalooliselt olnud kõrget inflatsiooni – Eesti keskmine pensionifond on inflatsiooni kenasti edestanud viimased 20 aastat. Usun, et teeb seda ka edaspidi. Loomulikult aktiivsel juhtimisel on omad eelised, aga laiemalt ma usun, et ka kõrge aktsiariskiga fondid ühel hetkel on taas tippudel tagasi, rääkis Vallistu.

Endriko Võrklaev lisas: "Võib-olla me oleme liiga olnud ära hellitatud selliste heade aastatega nagu eelmise aasta oli siin, ligi 30 protsenti tõusu mõnedel kõrge riskiga pensionifondidel. Et ilmselt need oodatavad tootlused lähiaastatel ja võib-olla isegi aastakümnetel saavad olema mõnevõrra madalamad, millega me siin harjunud oleme."

Suuremate fondide näitajad

LHV L fondi aastane tootlus on 6,68 ja viimase kuue kuu tootlus 1,12 protsenti

Swedbanki fondi 1970-79 aastane tootlus oli -1,63 protsenti ja pooleaastane -9,13 protsenti SEB progressiivse fondi aastane tootlus oli -2,36 protsenti ja pooleaastane -8,43 protsenti

Luminori A fondi aastane tootlus oli -4,8 protsenti ja pooleaastane -10,85 protsenti

Pikaajalised tootlused

LHV L kolme aasta keskmine tootlus on 6,52 protsenti ja kümne aasta tootlus 4,49 protsenti

Swedbanki fondil kolme aasta keskmine tootlus 3,87 protsenti ja kümneaastane 3,98 protsenti Luminoril kolme aasta keskmine tootlus 2,86 protsenti ja kümneaastane 3,92 protsenti

SEB-l kolme aasta keskmine tootlus 2,76 protsenti ja kümneaastane 2,79 protsenti