USA kõrged ametnikud arutavad Tallinnas julgeolekuküsimusi

Neli Ameerika Ühendriikide kõrget valitsusametnikku külastavad sel nädalal Tallinna, et kohtuda Eesti valitsuse esindajatega ja suhelda kodanikuühiskonnaga seotud teemadel.

Mainitud ametnikud on riikliku luuredirektoraadi juht Avril Haines, abikaitseminister rahvusvahelistes julgeolekuküsimustes Celeste Wallander, USA alaline esindaja OSCE juures, suursaadik Michael Carpenter ja USA eriesindaja Valgevene teemadel, suursaadik Julie Fisher.

Avril Haines pidas Tallinnas mitmeid kohtumisi ja koosviibimisi Eesti riigi juhtivate ametnikega ja avalikus teenistuses olevate naistega. Kahepoolsel kohtumisel võtsid Hainesi vastu president Alar Karis, peaminister Kaja Kallas ja välisminister Eva-Maria Liimets.

USA saatkonna ajutine asjur Brian Roraff ütles, et direktor Haines on USA kaubandus-ja välisministri kõrval kolmas valitsuskabineti tasemel USA ametnik, kes on viimase kaheksa kuu jooksul Eestit külastanud.

"Kõik need visiidid näitavad selgelt USA-Eesti partnerluse - mil sel aastal täitub sajas aasta – olulisust ja tugevust. Seda eriti, kui me koordineerime tegevust Ukraina toetamiseks ja rahvusvahelise, reeglitepõhise korra kaitsmiseks," lausus Roraff.

USA abikaitseminister rahvusvahelistes julgeolekuküsimustes Celeste Wallander kohtub Tallinna visiidil Eesti riigiametnikega, sealhulgas Eesti kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salmi, välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviovi ja teiste kaitseministeeriumi ametnikega. Abikaitseminister Wallander osaleb ka Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskuse korraldatud Lennart Meri konverentsil, et tõsta esile Ameerika Ühendriikide julgeolekualast pühendumust Ukrainale, aga ka Eestile ja kogu siinsele regioonile.

USA alaline esindaja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE), suursaadik Michael Carpenter kohtub Tallinna visiidil välisminister Eva-Maria Liimetsa, välisministeeriumi kantsler Jonatan Vsevioviga ning mitmete teiste Eesti riigiametnikega. Suursaadik Carpenter osaleb ka Lennart Meri konverentsil arutamaks rahvusvaheliste organisatsioonide rolli õiguse ja julgeoleku tagamisel.

USA eriesindaja Valgevene teemadel, suursaadik Julie Fisher külastab esmaspäeval ja teisipäeval Tallinna, et kohtuda kõrgete valitsusametnikega välisministeeriumis ning presidendi ja peaministri kantseleis. Suursaadik Fisher kohtub oma visiidil ka Valgevene hajalaga Eestis ning võtab sõna Tallinna YouTube'i demokraatia tippkohtumisel, et rõhutada USA valitsuse pühendumust demokraatia ja inimõiguste edendamisele Valgevenes.