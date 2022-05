Läti president nõuab Riia Võidu pargi monumendi kõrvaldamist

President Levitsi sõnul otsustasid monumendi saatuse paar viimast nädalat. "Tahan rõhutada, et milliseid ajaloosümboleid tahame me säilitada ja milliseid mitte; mida me tahame, et luua Läti üthne mäluruum, on ainult meie enda ühiskonna otsus," ütles Levits pöördumises.

Presidendi sõnul on Võidu pargi monument olnud algusest peale Nõukogude okupatsiooni sümbol. Okupatsioon kestis Lätis 45 aastat ja nõudis kümneid tuhandeid süütuid inimelusid. President rõhutab, et ei Nõukogude, ega ka ühtegi teist okupatsioonirežiimi ole lätlased ise oma maale kutsunud.

Levits rõhutas ka, et demokraatlikus riigis ei ole kohta imperialistliku "Vene maailma" ideoloogia avalikuks manifesteerimiseks ja sõjakuritegudele aupaiste andmiseks. Läti presidendi sõnul on nõukogudeajast Võidu parki vedelema jäänud kuju kõigi Läti patriootide jaoks, nende rahvusest hoolimata, Nõukogude okupatsiooni ja Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini naabermaade vastu suunatud agressiooni sümbol. Levitsi sõnul on tegu propagandavahendiga, mis tuleb kõrvaldada ja Riia linnavalitsuse otsus kuju demonteerimiseks on ainuõige.