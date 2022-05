Kohus mõistis petitsiooni algatajalt Kivisaare kasuks välja 3000 eurot

Kivisaar nõudis petitsiooni, selles sisalduvate valeväidete, tema nime ja foto eemaldamist, valeväidete ümberlükkamist, tulevikus ebaõigete väidete avaldamise keelamist ning kahju hüvitamist.

Reedel tehtud otsusega rahuldas kohus hagi osaliselt, öeldi ERR-ile Harju maakohtust.

Kohus jättis rahuldamata nõude eemaldada petitsioon tervikuna ning petitsioonist hageja nimi ja foto. Kohus leidis, et inimestel on õigus väljendusvabadusele, mis hõlmab endas õigust algatada petitsioone, ning hageja on avaliku elu tegelane, kellel on kohustus taluda oma nime ja foto kasutamist.

Hinnates petitsioonis avaldatud väiteid leidis kohus, et petitsioon sisaldas hagejat negatiivselt kajastavaid ebaõigeid väiteid. Raiend ei suutnud kohtu hinnangul menetluses tõendada, et Kivisaar oleks avaldanud petitsioonis temale omistatud tsitaadi.

Kohtu hinnangul ei olnud Raiendi poolt tõendatud asjaoludel põhjendatud ka hinnang, et Kivisaare avaldatu oli rassistlik või šovinistlik. Seeläbi rikkus Raiend Kivisaare õiguseid, avaldades tema kohta ebaõigeid faktiväiteid ja ebakohaseid hinnanguid, märkis kohus.

Petitsioonis kajastatud valeväite peab Raiend ümber lükkama ja ebakohased hinnangud ja valeväited petitsioonist eemaldama.

Samas ei suutnud kohtu jaoks Kivisaar menetluses piisavalt põhjendada, miks esineb oht, et Raiend jätkab õiguste rikkumist pärast petitsioonist ebakohaste hinnangute ja ebaõigete faktiväidete eemaldamist. Seetõttu jättis kohus rahuldamata nõude keelata Raiendil SkyPlusi "Hommikuprogrammi" saatega seoses ebaõigete väidete avaldamine.

Kohus mõistis Raiendilt Kivisaare õiguste rikkumise tõttu välja mittevaralise kahju summas 3000 eurot ja põhjendatud ulatuses kohtueelse menetlusega seotud õigusabikulud.

Kohtu hinnangul oli Kivisaare õiguste rikkumine tõsine, tegemist polnud üksnes negatiivse ja põhjendamatu arvamuse avaldamisega, vaid petitsiooniga, mille eesmärk oli Kivisaare vallandamine. Kohus juhindus mittevaralise kahjunõude suuruse määramisel varasemas kohtupraktikas välja mõistetud summadest, arvestas rikkumise tõsidust ja asjaolu, et Raiend on üliõpilane, kellel puudub sissetulek.

Maakohtu 13. mail tehtud otsus on esimese astme kohtu otsus. Otsus ei ole jõustunud ning mõlemal menetlusosalisel on õigus see edasi kaevata, esitades Tallinna ringkonnakohtule 30 päeva jooksul apellatsioonkaebuse.

Kivisaar kaebas 2020. aasta juunis kohtusse tema vallandamist soovinud petitsiooni algataja Raiendi. Raiend ütles toona, et Kivisaar nõuab kohtu kaudu temalt 75 000 eurot.

Raiend ütles toona, et tema eesmärk petitsiooni tehes oli hoida ära olukord, kus avaliku elu tegelastel on õigus öelda inimõigusi riivavaid kommentaare ning nende ütluste eest mitte vastutust võtta. Kivisaar heitis petitsiooni algatajale ette, et tegemist on laimukampaaniaga ja tema sõnad on kontekstist välja rebitud.

Kivisaar oli 2020 juunis sattunud sotsiaalmeedias kriitika alla USA-s toimunud massirahutuste kohta tehtud kommentaaride tõttu.

Kivisaare kommentaarid hakkasid levima Twitteris, kus neid märkas #BLM ehk Black Lives Matter eestikeelne kogukond, kes nõudsid saatejuhi vallandamist. Raiend algatas Kivisaare vallandamist sooviva petitsiooni, mis kogus kiiresti tuhandeid allkirju.