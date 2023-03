Kivisaarele tuleb kahjutasu maksta sõltumata rassistlikest väljenditest

Raadiojaama Skypluss hommikuprogrammi juht Alar Kivisaar pöördus kohtusse 2020. aasta juulis, et saada kahjutasu tema vastase petitsiooni algatanud Katrina Raiendilt. Raiend nimelt nõudis oma petitsioonis, et Skyplus võtaks Kivisaare raadioeetrist maha, sest Kivisaar oli Raiendi hinnangul oma väljaütlemiste tõttu ebasobiv.

Petitsioonis tõi Raiend välja, et Kivisaar muuhulgas kasutas 2020. aasta 2. juuni Hommikuprogrammis rassistlikke väljendeid, öeldes: "Kas mustanahalise nimel oli tegemist mingisuguse pätiga, ma ei ole nagu süvenenud.." ; "Oli üks paras jebla, ilmselgelt keegi ei tahtnud kedagi ära tappa, aga ikka juhtub (…)" ; "Äkki mustad on pätimad? No ei tea, äkki mingit statistikat keegi teeb..".

Raiend märkis ka, et 2014 aasta 16. aprillil õigustas vägistamist. "Saatejuht Alari Kivisaar teeb nalja Uganda jooksukoondise naisjooksjate üle, kelle treenerit süüdistatakse võimuga manipuleerides naiste vägistamises. Kivisaar väitis, et vägistajal võis olla õigus, "kui naiste privaatsed piirkonnad on "laienenud", siis liiguvad nende jalad kiiremini," seisis petitsioonis.

Ta olevat petistiooni kohaselt selle päeva Hommikuprogrammis öelnud, et "Noh, aga teiseks tuleks välja uurida, äkki tal [treeneril] oli õigus: äkki hakkasidki [ohvrid -autori märkus] kiiremini jooksma. Kui sa oled sportlane, siis on sinu jaoks sport number üks ja selle nimel oled sa valmis tegema mida iganes, ohverdama mida iganes ja see väike "tihi" pole nüüd küll mingi õudne häda. (…) Sportlased teevad ju igast imevigureid, söövad ja süstivad, sätivad ja hõõruvad ja ma-ei-tea-jumal-mida-kõike nad ära ei tee. Võibolla on asi palju lihtsam! Ei ole seal vaja doseerida ja jumal teab mida... molekulidega hullata - väike "tihi" enne võistlust, viskab lahti kõik, mis vaja, ja läheb nagu ludiseb.".

Lisaks tõi Raiend välja, et: 2029. aasta 30. septembri Hommikuprogrammis küsis Kivisaar saatekaaslaselt, et: "kui ta naine oleks n****r, siis kas enne sünnitust vajutaks ta musta või valget nuppu".

Sellele kolmele näitele tuginedes nõudis Raiend Kivisaare eetrist kõrvaldamist, märkides juurde, et tema hinnangul on Kivisaar aastaid eetris õhutanud rassismi ja šovinismi, levitab valeinformatsiooni ning kasutab rassistlikke stereotüüpe.

Petitsiooni jagati sotsiaalmeedias, kus arutati ka Kivisaare isiku üle, misjärel pöördus mees kohtusse, algselt nõudes Raiendilt tema sõnul 75 000 euro suuruse kahjutasu maksmist.

Esimese astme kohus tegi otsuse 2022. aasta mais. Maakohus mõistis Kivisaarele kahujutasuks 3000 eurot, leides et ei ole põhjendatud, nagu Kivisaare avaldatu oleks rassistlik või šovinistlik. Samuti ei suutnud Raiend kohtu hinnangul tõendada, et Kivisaar oleks Uganda kohta talle omistatu, ka tegelikult öelnud.

Otsus ei jõustunud, kuivõrd Raiend ja Kivisaar viisid vaidluse ringkonnakohtusse, mis tegi otsuse 2022. aasta novembris. Ka see otsus kohe ei jõustunud, sest Raiend pöördus riigikohtusse, mis taotlust 13. märtsil menetlusse ei võtnud. Seega ringkonnakohtu otsus jõustus.

Erinevalt maakohtust jõudis ringkonnakohus järeldusele, et Kivisaar tegelikult kasutas rassistlikke ja šovinistlikke väljaütlemisi. Näitkes leidis kolleegium, et Kivisaare küsimuse vormis püstitatud oletuslik küsimus: "Äkki mustad on pätimad?" on rassistlik. Oletus rassilisest päritolust tingitud iseloomuomaduste kohta on rassistlik, märkis kohus.

"Kolleegiumi hinnangul on kostja väide, et hageja kasutas 2. juuni 2020. a raadiosaates "Hommikuprogramm" rassistlikke stereotüüpe, õige," seisab otsuses.

Kivisaare küsimus oli ringkonnakohtu otsuse kohaselt rassistlik põhjusel, et see lõi mustanahaliste kohta üldistuse tulenevalt nende rassilisest päritolust ja geneetikast. Kolleegium nõustus Raiendiga, et sõna "neeger" tähendab inimeste liigitamist rassi, sealjuures madalamasse, väärtusetumasse rassi. Seda ei muuda kohtu hinnangul asjaolu, kas seda sõna kasutati ühe- või mitmekordselt.

Samuti nõustus ringkonnakohtu kolleegium Raiendiga, et petitsioonis toodud näide nupule vajutamisest – 30. septembri 2019. a raadiosaates Hommikuprogramm teisele saatejuhile esitatud küsimus – annab aluse pidada hageja avaldust rassistlikuks ja šovinistlikuks.

Siiski märkis ringkonnakohus maakohtuga sarnaselt, et Raiendi petitsioonis toodu, nagu oleks Kivisaar edastanud valeinformatsiooni, ei vasta tõele, sest Kivisaare küsimusest "äkki mustad on pätimad" ei saa järeldada faktiväidet.

Uganda jooksukoondise osas petitsioonis välja toodud väidetega jõudis ka ringkonnakohus maakohtuga samale järeldusele, et ei ole võimalik öelda, et Kivisaar ka midagi sellist öelnud on. Lisaks leidis kohus, et sõltumata ERR-i artiklist oleks Raiend pidanud oma väite sisu ka kontrollima.

Kokkuvõtvalt leidis ringkonnakohus, et kuigi Kivisaar on kasutanud šovinistlike ja rassitlike väljendeid, ei ole ta tõenäoliselt Ugandast rääkinud ega ka edastanud valeinformatsiooni. Seega peab Raiend viimased kaks väidet oma petitsioonist eemaldama ja tasuma Kivisaarele kahjutasu, jättes poolte menetluskulud nende endi kanda.

Sotsiaalvõrgustikus Twitter teatas Raiend, et talle anti päev, et maksta 4237,57 eurot. Ta väljendas sotsiaalmeedias oma frustratsiooni, samas öeldes et ta kordaks oma varasemaid tegusid ka teades kuhu see viimaks välja jõuab. Ta märkis ka otsuse järel, et tal ei ole kahjutasuks raha, kuid tal õnnestus see mõne tunniga annetajatelt kokku saad.